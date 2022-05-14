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Haberler Galeri Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte Trabzon'dan tarihe geçen görüntüler

Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte Trabzon'dan tarihe geçen görüntüler

Trabzonspor, 2021/2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonluk kupasına kavuştur. Kaptan Uğurcan Çakır'ın kaldırdığı kupa, teknik heyet ve yönetim tarafından da kaldırıldı. Trabzon şehir merkezi ve stadyumdaki bordo mavililer Karadeniz Fırtınası'nın şampiyonluğunu saatlerce kutladı. Ünlü pop yıldızı Demet Akalın da sahne aldı.

Giriş Tarihi: 14.05.2022 23:00 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 23:52
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Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte Trabzon’dan tarihe geçen görüntüler

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda gerçekleştirilen törenle, kupasına kavuştu. Deniz'de başlayan kutlamalar sonrasında Medical Park Stadyumu'na taşınırken, Trabzonsporlu futbolcular, teknik heyet, taraftarlar ve yönetim doyasıya kupa töreninin coşkusunu yaşadı.

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Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte Trabzon’dan tarihe geçen görüntüler

Antalyaspor maçında şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor , sahaya giren binlerce taraftarıyla tarihi zaferin coşkusunu yaşadı, geçtiğimiz hafta sonunda yüz binlerce Bordo-Mavili futbolsever İstanbul'da kutlama yaptı. Ancak esas şov bugün Akyazı'da gerçekleşti.

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Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte Trabzon’dan tarihe geçen görüntüler

Trabzonsporlu futbolcular, teknik heyet, taraftarlar ve yönetim doyasıya kupa töreninin coşkusunu yaşadı. Deniz'de başlayan kutlamalar sonrasında Medical Park Stadyumu'na taşındı.

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Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte Trabzon’dan tarihe geçen görüntüler

Akyazı'da taraftarlarıyla büyük coşku yaşayan Trabzonspor takımı, 2021-2022 şampiyonluk kupasına kavuştu.

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Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte Trabzon’dan tarihe geçen görüntüler

ŞAMPİYONLUĞUN YILDIZLARI KONUŞTU

Trabzonspor'un şampiyon kadrosunda yer alan futbolcular kupa sonrası açıklamalarda bulundu.