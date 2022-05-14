15 Mayıs 2022, Pazar
Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte Trabzon'dan tarihe geçen görüntüler
Trabzonspor, 2021/2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonluk kupasına kavuştur. Kaptan Uğurcan Çakır'ın kaldırdığı kupa, teknik heyet ve yönetim tarafından da kaldırıldı. Trabzon şehir merkezi ve stadyumdaki bordo mavililer Karadeniz Fırtınası'nın şampiyonluğunu saatlerce kutladı. Ünlü pop yıldızı Demet Akalın da sahne aldı.
Giriş Tarihi: 14.05.2022 23:00 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 23:52
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