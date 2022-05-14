Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte Trabzon'dan tarihe geçen görüntüler

Trabzonspor, 2021/2022 Ahmet Çalık Sezonu şampiyonluk kupasına kavuştur. Kaptan Uğurcan Çakır'ın kaldırdığı kupa, teknik heyet ve yönetim tarafından da kaldırıldı. Trabzon şehir merkezi ve stadyumdaki bordo mavililer Karadeniz Fırtınası'nın şampiyonluğunu saatlerce kutladı. Ünlü pop yıldızı Demet Akalın da sahne aldı.