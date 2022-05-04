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Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu! Kaç eleme oynayacak?

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Kasasını dolduran bordo mavililer gelecek sezonun planlamasını yaparken, Şampiyonlar Ligi yolu da belli oldu. Süper Lig'i şampiyon bitiren bordo-mavili ekip, UEFA'nın Rus takımlarını Avrupa kupalarından ihraç etmesinin ardından Devler Ligi'ne 3. eleme turundan değil play-off turundan giriş yapacak.

Giriş Tarihi: 04.05.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022 09:59
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Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu! Kaç eleme oynayacak?

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala 2021-2022 Sezonu şampiyonluğunu ilan etti.

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Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu! Kaç eleme oynayacak?

Bordo-mavili ekibin şampiyonluğu tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanırken, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi yolu da merakla takip edilmeye başlandı.

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Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu! Kaç eleme oynayacak?

UEFA RUS KULÜPLERİNİ MEN ETTİ

UEFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus kulüplerinin Avrupa kupalarında mücadele etmesini engelleme kararını sürdürdü.

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Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu! Kaç eleme oynayacak?

UEFA'dan yapılan açıklamada 2022 - 2023 sezonunda da Rusya takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edemeyeceğini açıkladı.

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Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu! Kaç eleme oynayacak?

Bunun üzerine Trabzonspor'un da Avrupa'daki yolu belli olmaya başladı.