Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi yolu belli oldu! Kaç eleme oynayacak?

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Kasasını dolduran bordo mavililer gelecek sezonun planlamasını yaparken, Şampiyonlar Ligi yolu da belli oldu. Süper Lig'i şampiyon bitiren bordo-mavili ekip, UEFA'nın Rus takımlarını Avrupa kupalarından ihraç etmesinin ardından Devler Ligi'ne 3. eleme turundan değil play-off turundan giriş yapacak.