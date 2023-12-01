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EURO 2024'te kura heyecanı! Türkiye'nin rakipleri kim olacak? İşte o ülkeler...

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 öncesi kura çekimi yapılacak. Türkiye A Milli Takımı'nın ikinci torbadan katıldığı kurada, birbirinden güçlü rakipler bulunurken; 24 takımın yer alacağı turnuvada grubunu ilk 2 sırada bitiren 12 takım ile en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak. Peki Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler? İşte kura öncesi son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.12.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 15:39
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EURO 2024’te kura heyecanı! Türkiye’nin rakipleri kim olacak? İşte o ülkeler...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Finalleri'nin kura töreni, Almanya'da yarın düzenlenecek.

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EURO 2024’te kura heyecanı! Türkiye’nin rakipleri kim olacak? İşte o ülkeler...

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg kentindeki Elbphilharmonie Konser Salonu, kura törenine ev sahipliği yapacak.

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EURO 2024’te kura heyecanı! Türkiye’nin rakipleri kim olacak? İşte o ülkeler...

Yarın TSİ 20.00'de başlayacak organizasyona Türkiye, ikinci torbadan katılacak. 24 takımın yer alacağı turnuvada, 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Bu aşamadan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

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EURO 2024’te kura heyecanı! Türkiye’nin rakipleri kim olacak? İşte o ülkeler...

Kuralara, 21 takım katılacak. Grupları belirlenecek diğer 3 takım ise 21-26 Mart tarihlerinde yapılacak EURO 2024 play-off turunu geçmelerinin ardından finallerde yer alacak. EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

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EURO 2024’te kura heyecanı! Türkiye’nin rakipleri kim olacak? İşte o ülkeler...

TORBALAR ŞÖYLE: