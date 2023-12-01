01 Aralık 2023, Cuma
EURO 2024'te kura heyecanı! Türkiye'nin rakipleri kim olacak? İşte o ülkeler...
Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 öncesi kura çekimi yapılacak. Türkiye A Milli Takımı'nın ikinci torbadan katıldığı kurada, birbirinden güçlü rakipler bulunurken; 24 takımın yer alacağı turnuvada grubunu ilk 2 sırada bitiren 12 takım ile en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak. Peki Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler? İşte kura öncesi son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 01.12.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 15:39
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