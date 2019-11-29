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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da gözler Süper Lig'de Galatasaray ile oynanacak dev maça çevrildi. 13. haftaya liderin 2 puan arkasında ikinci sırada giren Trabzonspor, devre arası transfer çalışmalarına başladı. Bordo mavililer, adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan yıldız ismi transfer etmek için girişimlere başladı...
Giriş Tarihi: 29.11.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 15:04
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