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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da gözler Süper Lig'de Galatasaray ile oynanacak dev maça çevrildi. 13. haftaya liderin 2 puan arkasında ikinci sırada giren Trabzonspor, devre arası transfer çalışmalarına başladı. Bordo mavililer, adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan yıldız ismi transfer etmek için girişimlere başladı...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 15:04
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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Ligde oynadığı futbol ile hemen hemen herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor, gözünü Süper Lig şampiyonluğuna dikti

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Avrupa'da çıktığı 5 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayabilen ve sakatlıklarla boğuşan Fırtına, bu arenada umduğunu bulamadı.

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Trabzonspor ligde ise dar bir rotasyonla 12 hafta sonunda 22 puanla 2. sırada bulunuyor...

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

SAVUNMA TOPARLANIYOR!

Bu sezon Trabzonspor'un başı savunma sıkıntılarıyla dertteydi...

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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Fırtına, ligde çıktığı ilk 10 karşılaşmada kalesini gole kapatamazken, son iki hafta gol yemedi.