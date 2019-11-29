Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Getafe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da gözler Süper Lig'de Galatasaray ile oynanacak dev maça çevrildi. 13. haftaya liderin 2 puan arkasında ikinci sırada giren Trabzonspor, devre arası transfer çalışmalarına başladı. Bordo mavililer, adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan yıldız ismi transfer etmek için girişimlere başladı...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 15:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





