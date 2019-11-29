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EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?

EURO 2020 kura çekimi ne zaman? Türkiye'nin EURO 2020'de rakiplerinin belli olacağı kura çekimi için nefesler tutuldu. EURO 2020 kura çekimi ne zaman saat kaçta sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. Peki, Türkiye kaçıncı torbada? Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak kura çekiminde 24 takım 4'erli 6 gruba dağılacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar ve en iyi üçüncü statüsünü paylaşan 4 takım gruptan yükselecek.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 18:37 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 18:38
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EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?
EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?

EURO 2020 kura çekimi ne zaman saat kaçta? EURO 2020 kura çekiminde Türkiye kaçıncı torbada? Milli takımlar düzeyinde Avrupa'nın en büyüğünün belirleneceği EURO 2020 için geri sayım sürüyor. Turnuvaya bu yıl birden fazla ülke ev sahipliği yapacak ve her grup farklı bir ülkede oynanacak. 24 ülkenin hangi grupta yer alacağının belirleneceği kura çekiminde Türkiye'nin rakipleri de belli olacak. Peki, EURO 2020 kura çekimi ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte yanıtı…

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EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?
EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak kura töreni 30 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Ülkemizi; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1'inci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, başkan vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan ve Selim Soydan, genel sekreter Kadir Kardaş ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş temsil edecek.

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EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?
EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?

EURO 2020 kuralarında 24 takım 6'şarlı 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekimine 3'üncü torbadan girecek. Ay-yıldızlılar kura prosedürü gereği, 4'erli 6 grubun oluşturulacağı kura çekiminde B Grubu'nda yer almayacak.

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EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?
EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?

Böylece milliler, 3'üncü torbada kendisi ile birlikte bulunan Portekiz, Danimarka, Avusturya, İsveç ve Çekya'nın yanı sıra UEFA 2020 finallerinde B Grubu'nda yer alması kesinleşen Belçika, Rusya, Danimarka ile 4'üncü torbadan bu gruba gelecek Finlandiya ya da Galler'den biri ile eşleşemeyecek.

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EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?
EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?

TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA?

1. TORBA

Belçika

İtalya (Ev sahibi)

İngiltere (Ev sahibi)

Almanya (Ev sahibi)

İspanya (Ev sahibi)

Ukrayna