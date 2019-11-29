BİZE ULAŞIN
EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?
EURO 2020 kura çekimi ne zaman? Türkiye'nin EURO 2020'de rakiplerinin belli olacağı kura çekimi için nefesler tutuldu. EURO 2020 kura çekimi ne zaman saat kaçta sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. Peki, Türkiye kaçıncı torbada? Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak kura çekiminde 24 takım 4'erli 6 gruba dağılacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar ve en iyi üçüncü statüsünü paylaşan 4 takım gruptan yükselecek.
Giriş Tarihi: 29.11.2019 18:37 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 18:38
- 1
- 11
EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?
- 2
- 11
EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?
- 3
- 11
EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?
- 4
- 11
EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?
- 5
- 11
EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?