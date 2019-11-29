EURO 2020 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Türkiye kaçıncı torbada?

EURO 2020 kura çekimi ne zaman saat kaçta? EURO 2020 kura çekiminde Türkiye kaçıncı torbada? Milli takımlar düzeyinde Avrupa'nın en büyüğünün belirleneceği EURO 2020 için geri sayım sürüyor. Turnuvaya bu yıl birden fazla ülke ev sahipliği yapacak ve her grup farklı bir ülkede oynanacak. 24 ülkenin hangi grupta yer alacağının belirleneceği kura çekiminde Türkiye'nin rakipleri de belli olacak. Peki, EURO 2020 kura çekimi ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte yanıtı…