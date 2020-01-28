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Trabzonspor'a rekor teklif: 80 milyon euro...

Geçmişten bu yana Türkiye'nin bilinen 'en iyi futbolcu fabrikası' olan Trabzonspor'un genç yıldızlarına rekor teklifler yağıyor.Bordo-mavili kulübün alt yapısında yetişen genç oyunculara gelen transfer teklifleri 80 milyon euro'ya yaklaştı. Yönetim kulübe yağan bu teklifleri sezon sonunda değerlendirecek.

Giriş Tarihi: 28.01.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 09:35
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Trabzonspor'a rekor teklif: 80 milyon euro...

Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına'nın alt yapısında bir hazine yatıyor. Trabzon'un toprağından oyuncu fışkırıyor. Karadeniz ekibi her yıl 2-3 tane genci Türk futboluna kazandırarak ülkeye bu yönden büyük hizmet sunuyor.

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Trabzonspor'a rekor teklif: 80 milyon euro...

80 MİLYON EURO'YA DAYANDI!
Trabzonspor'un alt yapı hamlesiyle yakaladığı bu önemli başarı kulübün hem geleceğini rahatlatıyor hem de mali problemlerini aşmasında önemli bir rol oynuyor. Bordo-mavili kulübün alt yapısında yetişen genç oyunculara gelen transfer teklifleri 80 milyon euro'ya yaklaştı. Yönetim kulübe yağan bu teklifleri sezon sonunda değerlendirecek.

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Trabzonspor'a rekor teklif: 80 milyon euro...

ABDÜLKADİR ÖMÜR EN PAHALISI
Trabzonspor sezon başında alt yapısının en önemli ürünlerinden biri olarak görülen Yusuf Yazıcı'yı 17 milyon euro karşılığında Lille'e satmıştı. Bu rakam Türkiye doğumlu bir oyuncunun yurt dışına satıldığı en yüksek rakam olmuştu.

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Trabzonspor'a rekor teklif: 80 milyon euro...

Bu sezon Abdülkadir Ömür'e 26 milyon euro'luk bir teklif geldi. Uğurcan Çakır'a ise 24 milyon euro önerildi. Hüseyin Türkmen için kulübe 4 milyon euro'luk teklifler sunuldu. Abdulkadir Parmak, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Sefa Kınalı, Kerem Baykuş'un da gelecekte yüksek rakamlara satışı bekleniyor.

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Trabzonspor'a rekor teklif: 80 milyon euro...

ALAVES'E RET
İspanyol temsilcisi, Trabzonspor'un orta sahasındaki Abdulkadir Parmak için Trabzonspor'a teklif getirmişti. Ancak yönetim, camianın şampiyonluğa kenetlendiğini belirterek devre arasında oyuncu satışı düşünmediklerini Alaves'li idarecilere ilettiler.