Trabzonspor'a rekor teklif: 80 milyon euro... Geçmişten bu yana Türkiye'nin bilinen 'en iyi futbolcu fabrikası' olan Trabzonspor'un genç yıldızlarına rekor teklifler yağıyor. Bordo-mavili kulübün alt yapısında yetişen genç oyunculara gelen transfer teklifleri 80 milyon euro'ya yaklaştı. Yönetim kulübe yağan bu teklifleri sezon sonunda değerlendirecek. Giriş Tarihi: 28.01.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 09:35
Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına'nın alt yapısında bir hazine yatıyor. Trabzon'un toprağından oyuncu fışkırıyor. Karadeniz ekibi her yıl 2-3 tane genci Türk futboluna kazandırarak ülkeye bu yönden büyük hizmet sunuyor.
80 MİLYON EURO'YA DAYANDI! Trabzonspor'un alt yapı hamlesiyle yakaladığı bu önemli başarı kulübün hem geleceğini rahatlatıyor hem de mali problemlerini aşmasında önemli bir rol oynuyor. Bordo-mavili kulübün alt yapısında yetişen genç oyunculara gelen transfer teklifleri 80 milyon euro'ya yaklaştı. Yönetim kulübe yağan bu teklifleri sezon sonunda değerlendirecek. ABDÜLKADİR ÖMÜR EN PAHALISI Trabzonspor sezon başında alt yapısının en önemli ürünlerinden biri olarak görülen Yusuf 17 milyon Yazıcı'yı karşılığında euro satmıştı. Bu rakam Türkiye doğumlu bir oyuncunun yurt dışına satıldığı en yüksek rakam olmuştu. Lille'e
Bu sezon Abdülkadir Ömür'e 26 milyon
bir teklif geldi. Uğurcan Çakır'a ise 24 milyon euro'luk önerildi. Hüseyin Türkmen için kulübe 4 milyon euro teklifler sunuldu. euro'luk Parmak, Serkan Asan, Abdulkadir Dursun, Sefa Kınalı, Kerem Baykuş'un da gelecekte yüksek rakamlara satışı bekleniyor. Abdurrahim RET ALAVES'E İspanyol temsilcisi, orta sahasındaki Trabzonspor'un Parmak için Abdulkadir teklif getirmişti. Ancak yönetim, camianın şampiyonluğa kenetlendiğini belirterek devre arasında oyuncu satışı düşünmediklerini Trabzonspor'a idarecilere ilettiler. Alaves'li