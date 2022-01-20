20 Ocak 2022, Perşembe
Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi Nwakaeme haberi! Dev maçta oynayacak mı?
Süper Lig lideri Trabzonspor, 23. haftada oynacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Bordo mavililerde koronavirüsü atlatan Nwakaeme bugünkü idmana katıldı. Dev maç öncesi Trabzonspor'da birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular dinamik ısınma, koordinasyon, 5e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.
Giriş Tarihi: 20.01.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 16:07
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7