Trabzonspor’a Galatasaray maçı öncesi Nwakaeme haberi! Dev maçta oynayacak mı?

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde saat 11.00de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular dinamik ısınma, koordinasyon, 5e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.