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Trabzonspor'a Galatasaray maçı öncesi Nwakaeme haberi! Dev maçta oynayacak mı?

Süper Lig lideri Trabzonspor, 23. haftada oynacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Bordo mavililerde koronavirüsü atlatan Nwakaeme bugünkü idmana katıldı. Dev maç öncesi Trabzonspor'da birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular dinamik ısınma, koordinasyon, 5e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Giriş Tarihi: 20.01.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 16:07
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Trabzonspor’a Galatasaray maçı öncesi Nwakaeme haberi! Dev maçta oynayacak mı?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 23. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Önemli karşılaşma öncesinde Covid-19u atlatan Nwakaeme bugünkü idmana katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Trabzonspor’a Galatasaray maçı öncesi Nwakaeme haberi! Dev maçta oynayacak mı?

Dün akşam GZT Giresunspor ile karşılaşan ve sahadan 1 puanla ayrılan bordo mavililer, 23 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Trabzonspor’a Galatasaray maçı öncesi Nwakaeme haberi! Dev maçta oynayacak mı?

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde saat 11.00de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular dinamik ısınma, koordinasyon, 5e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

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Trabzonspor’a Galatasaray maçı öncesi Nwakaeme haberi! Dev maçta oynayacak mı?

NWAKAEME İDMANA ÇIKTI

Çift kale maç ile son bulan antrenmanda, GZT Giresunspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ile Covid-19 karantinasında olan Koita katılmadı. Hafif sakatlığı bulunduğu için GZT Giresunspor maçında forma giymeyen Marek Hamsik ise antrenmana çıkmayarak salonda çalıştı.

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Trabzonspor’a Galatasaray maçı öncesi Nwakaeme haberi! Dev maçta oynayacak mı?

Covid-19u atlatan Siopis'in ardından, karantinası sona eren Nwakaeme de bugün Galatasaray maçı hazırlıklarına katıldı.