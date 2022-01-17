17 Ocak 2022, Pazartesi
FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün yeni sahibi belli oldu! Salah mı Lewandowski mi Messi mi?
Son dakika spor haberleri... FIFA, tüm dünyanın merakla beklediği ''The Best'' Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı. 6 farklı kategoride belli olan ödüller online olarak gerçekleştirildi. Ödül töreninde, Puskas, Fair Play, En İyi Taraftar, En İyi Kaleci, En iyi Teknik Direktör, ve En İyi Futbolcu dallarında ödüller dağıtıldı.
Giriş Tarihi: 17.01.2022 22:54 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 23:00
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