FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün yeni sahibi belli oldu! Salah mı Lewandowski mi Messi mi?

Son dakika spor haberleri... FIFA, tüm dünyanın merakla beklediği ''The Best'' Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı. 6 farklı kategoride belli olan ödüller online olarak gerçekleştirildi. Ödül töreninde, Puskas, Fair Play, En İyi Taraftar, En İyi Kaleci, En iyi Teknik Direktör, ve En İyi Futbolcu dallarında ödüller dağıtıldı.