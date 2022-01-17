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FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün yeni sahibi belli oldu! Salah mı Lewandowski mi Messi mi?

Son dakika spor haberleri... FIFA, tüm dünyanın merakla beklediği ''The Best'' Ödülleri'nin sahiplerini açıkladı. 6 farklı kategoride belli olan ödüller online olarak gerçekleştirildi. Ödül töreninde, Puskas, Fair Play, En İyi Taraftar, En İyi Kaleci, En iyi Teknik Direktör, ve En İyi Futbolcu dallarında ödüller dağıtıldı.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 22:54 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 23:00
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FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün yeni sahibi belli oldu! Salah mı Lewandowski mi Messi mi?

Son dakika haberi… FIFA'nın futbolda yılın en iyilerini belirlediği FIFA 'The Best' ödül töreni, bu yıl da büyük bir heyecanla bekleniyordu.

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FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün yeni sahibi belli oldu! Salah mı Lewandowski mi Messi mi?

Yılın en iyi futbolcusu ödülünü kimin kazanacağı merak konusu olurken, Mohamed Salah, Lionel Messi ve Robert Lewandowski, yılın futbolcusu adayları oldu.

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FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün yeni sahibi belli oldu! Salah mı Lewandowski mi Messi mi?

Yılın futbolcusu dışında Puskas, Fair Play, En İyi Taraftar, En İyi Kaleci, En iyi Teknik Direktör, ve En İyi Futbolcu ödüllerinin de dağıtılacağı tören, saat 21.00'de başladı.

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FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün yeni sahibi belli oldu! Salah mı Lewandowski mi Messi mi?

FIFA 'The Best' ödülünü son kazanan erkek futbolcu Robert Lewandowski olmuştu.

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FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün yeni sahibi belli oldu! Salah mı Lewandowski mi Messi mi?

O sezon yılın en iyi kadın futbolcusu ise Lucy Bronze olmuştu.