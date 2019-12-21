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Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti!
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı. Bordo-mavili kurmaylar ocak ayının ilk bombasını patlattı. Transferde her konuda anlaşma sağlayan Karadeniz fırtınası yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti.
Giriş Tarihi: 21.12.2019 14:06 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 14:11
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