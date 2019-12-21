21 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti!

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı. Bordo-mavili kurmaylar ocak ayının ilk bombasını patlattı. Transferde her konuda anlaşma sağlayan Karadeniz fırtınası yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 14:06 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 14:11
  • 1
  • 12
Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti!

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yola emin adımlarla devam eden Trabzonspor, yıldız oyuncu için yaptığı çalışmalarda sona geldi. Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren bordo-mavili takım ara transfer döneminde büyük oynayacak. Stoke City kulübünün ekonomik maliyetleri hafifletmek için yıldız oyuncuyu kiralama teklifini kabul ettiği söylendi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu.

  • 2
  • 12
Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti!

Trabzonspor ara transfer sezonunun ilk bombasını patlattı.

  • 3
  • 12
Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti!

Bu sezon gözünü şampiyonluğa diken bordo-mavililer transferde büyük oynamaya karar verdi. İyi bir sezon geçiren Trabzonspor, takımdaki eksik bölgeleri beklerken somut adımlar atmaya başladı.

  • 4
  • 12
Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti!

Ara transfer dönemi için hummalı bir çalışma içine giren bordo-mavililer transferde mutlu sona ulaştı.

  • 5
  • 12
Trabzonspor yıldız futbolcuyu Türkiye'ye davet etti!

Buna göre yıldız futbolcunun kulübüne resmi teklif yapan Fırtına, transferi kiralık olarak bitirdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ndiaye transferi konusunda açıklama yaptı. Ağaoğlu, ""Transfere uzun süre var. Bu tür konular kesinleşince KAP'tan gereken açıklama yapılır" dedi.

İşte transferin detayları...