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MasterChef'in Mehmet Şef'i bakın hangi takımı tutuyor

MasterChef'in asabi ustası Mehmet Şef, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Yarışmacılara stüdyoyu dar eden MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya, tuttuğu takım ile sosyal medyayı salladı. Hayatı başarılarla dolu olan usta aşçı, adını dünyaya 2008'de duyurdu. Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü alan Mehmet Şef, şimdilerde jüri olduğu MasterChef programında adeta tozu dumana katıyor. Mehmet Şef programdaki tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 17:07
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MasterChef'in Mehmet Şef'i bakın hangi takımı tutuyor

MasterChef'te final heyecanına sayılı günler kala MasterChef'in asabi ustası Mehmet Şef, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

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MasterChef'in Mehmet Şef'i bakın hangi takımı tutuyor

Yarışmacılara stüdyoyu dar eden MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya, tuttuğu takım ile sosyal medyayı salladı. İşte başta Mehmet Yalçınkaya başta olmak üzere birçok ünlü isim ve desteklediği takımlar.

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MasterChef'in Mehmet Şef'i bakın hangi takımı tutuyor

Neslihan Atagül - Beşiktaş

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MasterChef'in Mehmet Şef'i bakın hangi takımı tutuyor

Hadise - Galatasaray

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MasterChef'in Mehmet Şef'i bakın hangi takımı tutuyor

Ozan Akbaba - Fenerbahçe