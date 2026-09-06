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Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde nefes kesen tarihi bir zafer yaşandı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya karşısında geriden gelerek destansı bir mücadele sergileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlıların tarihi zaferi, yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 1

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Filenin Sultanları, Avrupa'nın zirvesine çıkmak için Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile şampiyonluk mücadelesi verdi.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 2

Karşılaşmada geriye düşmesine rağmen pes etmeyen ve parkede müthiş bir kararlılık sergileyen millilerimiz, nefes kesen bir geri dönüşe imza atarak İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 3

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU TÜM YURDU SARDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa'nın en büyüğü olduğu tarihi zaferin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 4

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte yurdun dört bir yanında sokaklara ve meydanlara akın eden vatandaşlar, ellerinde ay-yıldızlı bayraklarla şampiyonluğu doyasıya kutlayarak unutulmaz bir sevinç yaşadı.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 5

KARABÜK

Karabük Belediyesi tarafından düzenlenen yazlık sinema etkinliğinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynadığı CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finali vatandaşlarla birlikte izlendi.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 6

Kentte düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Türkiye ile İtalya arasındaki Avrupa şampiyonluğu karşılaşmasını açık havada kurulan ekrandan takip etti.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 7

Milli takımın karşılaşmadaki mücadele anları büyük heyecan verirken, vatandaşlar sayıların ardından alkış ve tezahüratlarla Filenin Sultanları'na destek verdi.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 8

Karşılaşmayı Türkiye'nin 3-2 kazanarak Avrupa şampiyonu olmasıyla etkinlik alanında büyük coşku yaşandı. Vatandaşlar şampiyonluğu erik dalı oynayarak kutladı.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 9

OSMANİYE

Osmaniye Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'na kurulan dev ekranda final karşılaşmasını izlemek için çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 10

Ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma destek veren Osmaniyeliler, Filenin Sultanları'nın aldığı her sayıda büyük sevinç yaşadı.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 11

Karşılaşmanın çekişmeli geçen anlarını heyecan içerisinde takip eden vatandaşlar, son sayının gelmesiyle birlikte şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşadı.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 12

Meydanda alkışlar ve tezahüratlar yükselirken, vatandaşlar milli takımın Avrupa şampiyonluğunu kutladı.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 13

Final karşılaşması boyunca Osmaniye Belediyesi tarafından vatandaşlara kentin önemli tarım ürünlerinden Osmaniye yer fıstığı ile su ikram edildi.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 14

İSTANBUL

Nefeslerin tutulduğu dev mücadele, İstanbul meydanlarına taşındı. Bakırköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'nun önünde ve Sancaktepe'de kurulan dev ekranlar önünde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, müsabakayı büyük bir heyecanla takip etti.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 15

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluk sevincini kutlayan İstanbullular, ellerindeki bayraklar ve tezahüratlarla geceyi bayram yerine çevirdi.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 16

ÇORUM

Tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da tarihi zaferin heyecanı meydanlara taştı.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 17

Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı'na özel olarak kurulan dev ekranın etrafında bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki ay-yıldızlı Türk bayraklarıyla alanı doldurdu.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 18

Yüzlerce kişi, maç boyunca millilerimize alkışlar ve sloganlarla tam destek verdi.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 19

ŞAMPİYONLUK SAYISIYLA MEYDAN İNLEDİ

Nefeslerin tutulduğu tarihi mücadelede final düdüğünün çalması ve millilerimizin şampiyonluk sayısını almasının ardından meydanda adeta sevinç çığlıkları yükseldi.

Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı 20

Şampiyonluğun ilan edilmesiyle büyük bir coşku yaşayan Çorumlu vatandaşlar, tarihi başarıyı meydanda doyasıya kutladı.

Şampiyonluk sonrası dünya sıralaması değişti: İşte Filenin Sultanları'nın yeri...
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