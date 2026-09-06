Filenin Sultanları'nın zaferi yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde nefes kesen tarihi bir zafer yaşandı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya karşısında geriden gelerek destansı bir mücadele sergileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü rakibini 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Ay-yıldızlıların tarihi zaferi, yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı.

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Filenin Sultanları, Avrupa'nın zirvesine çıkmak için Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya ile şampiyonluk mücadelesi verdi.

Karşılaşmada geriye düşmesine rağmen pes etmeyen ve parkede müthiş bir kararlılık sergileyen millilerimiz, nefes kesen bir geri dönüşe imza atarak İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU TÜM YURDU SARDI A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa'nın en büyüğü olduğu tarihi zaferin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte yurdun dört bir yanında sokaklara ve meydanlara akın eden vatandaşlar, ellerinde ay-yıldızlı bayraklarla şampiyonluğu doyasıya kutlayarak unutulmaz bir sevinç yaşadı.