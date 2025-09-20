20 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER GALERİ

Haberler Spor Galerileri Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig'de 6. hafta heyecanı Trabzonspor ile Gaziantep FK arasındaki mücadeleyle sürüyor. Bordo-mavililer, rakibi karşısında galibiyet serisini devam ettirmek isterken, Gaziantep FK ise tarihindeki ilk Trabzonspor zaferi için sahaya çıkacak. Peki Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.09.2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 16:07
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer, şu ana kadar oynadıkları 15 maçın 10'unu kazandı, 5'inde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. 10 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, bu mücadeleyi kazanarak üst sıralara daha da yaklaşmak istiyor.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

Bugüne kadar Trabzonspor'a karşı hiç galibiyet alamayan Gaziantep FK, bu maçı kazanarak hem ilk Trabzonspor zaferini elde etmeyi hem de ligde moral bulmayı hedefliyor. Deplasmanda zorlu bir mücadele onları bekliyor.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

Trabzonspor Gaziantep FK Maçı Ne Zaman?

Trabzonspor ile Gaziantep FK arasındaki kritik mücadele, 20 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma, futbolseverler tarafından Bein Sports 1 kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Tim Jabol, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu.
Gaziantep FK: Burak, Perez, Tayyip, Abena, Rodrigues, Ogün, Melih, Sorescu, Kozlowski, Lungoyi, Maxim.