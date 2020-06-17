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Trabzon yerel basınında Fenerbahçe galibiyeti manşetleri: Müzede yer açın kupalarla geliyoruz
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda iki maçta da yenerek adını finale yazdırdı. Galibiyeti ve tur sevincini manşetlere taşıyan Trabzon yerel medyası, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen ve finale yükselen Trabzonspor'a övgü yağdırdı. İşte bordo-mavili takıma büyük övgüler yağdıran manşetler...
Giriş Tarihi: 17.06.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 11:36
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