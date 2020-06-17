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Trabzon yerel basınında Fenerbahçe galibiyeti manşetleri: Müzede yer açın kupalarla geliyoruz

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunda iki maçta da yenerek adını finale yazdırdı. Galibiyeti ve tur sevincini manşetlere taşıyan Trabzon yerel medyası, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen ve finale yükselen Trabzonspor'a övgü yağdırdı. İşte bordo-mavili takıma büyük övgüler yağdıran manşetler...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 11:36
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Trabzon yerel basınında Fenerbahçe galibiyeti manşetleri: Müzede yer açın kupalarla geliyoruz

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasının tamamında yer verdiği haberde, bordo-mavili takımın fotoğrafı ile "İstanbul'u fethettik kupada finaldeyiz", "Herkes bize biz Fener'e hastayız" başlığını kullanarak, "10 yıl önce Fenerbahçe'yi Şanlıurfa'da 3-1 yenip Türkiye Kupası'na uzanan Trabzonspor için tarih tekerrür etti. Fırtına derbide yine İstanbul ekibini Kadıköy'de 3-1 ile yıkıp adını finale yazdırdı." değerlendirmesine yer verdi.

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Trabzon yerel basınında Fenerbahçe galibiyeti manşetleri: Müzede yer açın kupalarla geliyoruz

Gazete, ikinci sayfasında da "Türkiye bordo-mavi" diyerek, Trabzon'daki sevinç gösterilerinin fotoğrafları ile son sayfasında "Yalı çocukları değil yayla çocukları kazandı" başlığını kullandı.

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Trabzon yerel basınında Fenerbahçe galibiyeti manşetleri: Müzede yer açın kupalarla geliyoruz

Gazetenin son sayfasında ayrıca "Trabzonspor, ilk maçta 2-1 yendiği Fener'i Kadıköy'de de 3-1 ile devirdi ve 7 yıl sonra adını finale yazdırdı." ifadesini kullandı.

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Trabzon yerel basınında Fenerbahçe galibiyeti manşetleri: Müzede yer açın kupalarla geliyoruz

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi de ilk sayfasında "Bu fırtınanın önünde durulmaz" ve arka sayfasında "Müzede yer açın kupalarla geliyoruz", "Fırtına Kadıköy'de 23 yıl sonra destan yazdı" başlıkları ile galibiyeti okuyucularına duyurdu.

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Trabzon yerel basınında Fenerbahçe galibiyeti manşetleri: Müzede yer açın kupalarla geliyoruz

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk sayfasının tamamında duyurduğu haberinde Sörloth ile Ekuban'ın sevinç fotoğrafına yer vererek, "Kupa bizim", "Fener'i 23 yıl sonra Kadıköy'ün çimlerine gömdük, kupada adımızı finale yazdırdık" başlıklarını kullandı.