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Geceye damga vurdu! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel arasında dikkat çeken konuşma!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'la karşılaştı. Karşılaşmayı Fırtına 3-1 kazandı ve finale çıkan taraf oldu. Fakat geceye Volkan Demirel'in o karesi damga vurdu. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel'i arayarak Tahir Karapınar'a bir talimat iletmesini söyledi. İşte o konuşmanın perde arkası...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 11:18
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Geceye damga vurdu! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel arasında dikkat çeken konuşma!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında dün gece Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'a 3-1 yenilen Fenerbahçe kupadan elendi.

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Geceye damga vurdu! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel arasında dikkat çeken konuşma!

Büyük umutlarla başladığı sezonda üstü üste puan kayıplarıyla önce lige havlu atan Sarı-Lacivertliler dün gece de kupaya veda edince kötü performansını devam ettirdi.

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Geceye damga vurdu! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel arasında dikkat çeken konuşma!

2014'TE ALINAN SÜPER KUPA SON KUPA!
Taraftarlarını bir kez daha mutsuz eden Sarı- Lacivertliler son kupayı 2014 yılının Ağustos ayında kaldırmıştı. Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla deviren Fenerbahçe o günden bu yana futbol branşında kupa sevinci yaşayamadı.

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Geceye damga vurdu! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel arasında dikkat çeken konuşma!

FENER TARAFTARI KOÇ'U İSTİFAYA ÇAĞIRDI
Kupaya veda eden Fenerbahçe, sezon sonunda Avrupa umutlarını büyük oranda zora soktu. Sarı-Lacivertli taraftarlar dünkü yenilgi sonrası isyan bayrağını açtı. Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya çağırdı. Yönetimin kredisinin bittiği vurgulandı

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Geceye damga vurdu! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel arasında dikkat çeken konuşma!

SERDAR AZİZ ÇIKTI SAVUNMA ÇÖKTÜ
Fenerbahçe'de 2. yarıda skor 1-1'ken sakatlanan Serdar Aziz, oyundan çıkınca savunmanın dengesi bozuldu. Ardından gelen Trabzon'un 2 golü umutları tüketti.