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Geceye damga vurdu! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel arasında dikkat çeken konuşma!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'la karşılaştı. Karşılaşmayı Fırtına 3-1 kazandı ve finale çıkan taraf oldu. Fakat geceye Volkan Demirel'in o karesi damga vurdu. Emre Belözoğlu, Volkan Demirel'i arayarak Tahir Karapınar'a bir talimat iletmesini söyledi. İşte o konuşmanın perde arkası...
Giriş Tarihi: 17.06.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 11:18
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