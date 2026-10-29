Galatasaray'da Osimhen için transfer alarmı! İspanya'nın devi peşinde

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarında yer alan Victor Osimhen hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid'in, Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

İspanya'da bulunan DIRECTV Sports'un haberine göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, hücum hattına üst düzey bir santrfor takviyesi yapılmasını istedi.

Arjantinli çalıştırıcının, bu doğrultuda Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i öncelikli adaylardan biri olarak belirlediği iddia edildi.

Osimhen'in fiziksel gücü, savunma arkasına yaptığı koşular ve gol yollarındaki etkinliğinin Simeone'nin oyun sistemine uygun olduğu değerlendiriliyor.