Galatasaray'da Osimhen için transfer alarmı! İspanya'nın devi peşinde
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için İspanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin 27 yaşındaki golcüyü kadrosunda görmek istediği öne sürüldü. İspanyol ekibinin transferin maliyetini düşürmek için bonus ve oyuncu takası gibi seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarında yer alan Victor Osimhen hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid'in, Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.
SIMEONE'NİN HEDEFİ VICTOR OSIMHEN
İspanya'da bulunan DIRECTV Sports'un haberine göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, hücum hattına üst düzey bir santrfor takviyesi yapılmasını istedi.
Arjantinli çalıştırıcının, bu doğrultuda Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i öncelikli adaylardan biri olarak belirlediği iddia edildi.
Osimhen'in fiziksel gücü, savunma arkasına yaptığı koşular ve gol yollarındaki etkinliğinin Simeone'nin oyun sistemine uygun olduğu değerlendiriliyor.
ATLETICO MADRID'DEN TRANSFER FORMÜLÜ
İspanyol ekibinin, yıldız golcünün transferi için ekonomik seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.
Atletico Madrid'in bonservis maliyetini azaltmak amacıyla performansa bağlı bonuslar, ödeme kolaylıkları ve oyuncu takası gibi alternatifler üzerinde durduğu öne sürüldü.
Transfer için yaklaşık 70 milyon euroluk bir maliyetin gündeme gelebileceği, ancak İspanyol temsilcisinin bu rakamı aşağı çekmeyi hedeflediği aktarıldı.