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Galatasaray'da Osimhen için transfer alarmı! İspanya'nın devi peşinde

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için İspanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin 27 yaşındaki golcüyü kadrosunda görmek istediği öne sürüldü. İspanyol ekibinin transferin maliyetini düşürmek için bonus ve oyuncu takası gibi seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.

Galatasaray'da Osimhen için transfer alarmı! İspanya'nın devi peşinde 1

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarında yer alan Victor Osimhen hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid'in, Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Galatasaray'da Osimhen için transfer alarmı! İspanya'nın devi peşinde 2

SIMEONE'NİN HEDEFİ VICTOR OSIMHEN

İspanya'da bulunan DIRECTV Sports'un haberine göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, hücum hattına üst düzey bir santrfor takviyesi yapılmasını istedi.

Galatasaray'da Osimhen için transfer alarmı! İspanya'nın devi peşinde 3

Arjantinli çalıştırıcının, bu doğrultuda Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i öncelikli adaylardan biri olarak belirlediği iddia edildi.

Osimhen'in fiziksel gücü, savunma arkasına yaptığı koşular ve gol yollarındaki etkinliğinin Simeone'nin oyun sistemine uygun olduğu değerlendiriliyor.

Galatasaray'da Osimhen için transfer alarmı! İspanya'nın devi peşinde 4

ATLETICO MADRID'DEN TRANSFER FORMÜLÜ

İspanyol ekibinin, yıldız golcünün transferi için ekonomik seçenekleri değerlendirdiği belirtildi.

Atletico Madrid'in bonservis maliyetini azaltmak amacıyla performansa bağlı bonuslar, ödeme kolaylıkları ve oyuncu takası gibi alternatifler üzerinde durduğu öne sürüldü.

Galatasaray'da Osimhen için transfer alarmı! İspanya'nın devi peşinde 5

Transfer için yaklaşık 70 milyon euroluk bir maliyetin gündeme gelebileceği, ancak İspanyol temsilcisinin bu rakamı aşağı çekmeyi hedeflediği aktarıldı.

Galatasaray'da Osimhen için transfer alarmı! İspanya'nın devi peşinde 6

GALATASARAY'IN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

Galatasaray, Victor Osimhen'i 2025 yılında Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüple Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı yıldızın kontratında sabit bir serbest kalma maddesi bulunmadığı belirtiliyor.

Bu nedenle Atletico Madrid'in olası transfer girişiminde Galatasaray yönetiminin kararı belirleyici olacak.

Galatasaray'da Osimhen için transfer alarmı! İspanya'nın devi peşinde 7

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

Osimhen'in yüksek maliyeti, transferin gerçekleşmesini zorlaştırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Nijeryalı futbolcunun yıllık 15 milyon euro net garanti ücretinin yanı sıra sadakat primi ve imaj haklarından da gelir elde ettiği belirtiliyor.

Galatasaray'da Osimhen için transfer alarmı! İspanya'nın devi peşinde 8

Atletico Madrid'in bu nedenle yalnızca bonservis bedeli değil, oyuncunun maaş şartları konusunda da çözüm üretmesi gerekecek.

Galatasaray'da Osimhen için transfer alarmı! İspanya'nın devi peşinde 9

GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ

Atletico Madrid'in, 2027 yılının ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde Osimhen için çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.

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