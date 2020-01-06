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Galatasaray'a bir transfer daha! Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi!

Sezonun ilk devresinde taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi hız kazandı. Sarı kırmızılılar, Onyekuru ve Saracchi transferlerini KAP'a bildirirken, teknik direktör Terim'in son bombası için Jose Mourinho'dan onay çıktı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 06.01.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 10:02
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Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi!
Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi!

Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de beklenileni veremedi.

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Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi!
Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi!

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

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Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi!
Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi!

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

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Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi!
Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi!

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

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Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi!
Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi!

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.