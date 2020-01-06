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Galatasaray'a bir transfer daha! Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi!
Sezonun ilk devresinde taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi hız kazandı. Sarı kırmızılılar, Onyekuru ve Saracchi transferlerini KAP'a bildirirken, teknik direktör Terim'in son bombası için Jose Mourinho'dan onay çıktı. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Giriş Tarihi: 06.01.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 10:02
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Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi!
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Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi!
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Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi!
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Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi!
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Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi!