Fenerbahçe'nin ilk transferi! Kulübünden onay çıktı...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gidecek ve gelecek isimler üzerinde yoğun mesai harcanırken, özellikle Ersun Yanal'ın kadrosuna görmek istediği yıldız oyuncuda artık imzalar an meselesi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...