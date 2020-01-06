06 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Fenerbahçe'nin ilk transferi! Kulübünden onay çıktı...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gidecek ve gelecek isimler üzerinde yoğun mesai harcanırken, özellikle Ersun Yanal'ın kadrosuna görmek istediği yıldız oyuncuda artık imzalar an meselesi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 06.01.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 10:11
  • 1
  • 21
Fenerbahçe'nin ilk transferi! Kulübünden onay çıktı...

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarının sonra ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız vermişti. Listedeki isimler üzerine yoğunlaşan sarı-lacivertliler ilk imzayı attırıyor.

  • 2
  • 21
Fenerbahçe'nin ilk transferi! Kulübünden onay çıktı...


Sol bek mevkisinde uzun süredir beklentileri karşılayamayan, sarı-lacivertli kurmaylar taraftarın heyecanla beklediği yıldız sol bek ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

  • 3
  • 21
Fenerbahçe'nin ilk transferi! Kulübünden onay çıktı...

Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de yönetim transfer operasyonuna erken start vermişti.

  • 4
  • 21
Fenerbahçe'nin ilk transferi! Kulübünden onay çıktı...

Teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, bir süredir listedeki yıldızlarla görüşmeler devam ediyordu.

  • 5
  • 21
Fenerbahçe'nin ilk transferi! Kulübünden onay çıktı...

Transferde hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde ince eleyip sık dokurken, takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlere yoğunlaşmıştı.