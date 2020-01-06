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Fenerbahçe'nin ilk transferi! Kulübünden onay çıktı...
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gidecek ve gelecek isimler üzerinde yoğun mesai harcanırken, özellikle Ersun Yanal'ın kadrosuna görmek istediği yıldız oyuncuda artık imzalar an meselesi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 06.01.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 10:11
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