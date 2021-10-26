Taraftar Muslera'yı sosyal medyada hedef tahtasına koydu: 35 yaşındasın halen boşa çıkıp gol yiyorsun ayıp be!

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde skor perdesini Sarı Kırmızılı ekip Cicaldau ile açtı, ev sahibi Larin ile eşitliği yakaladı. Beşiktaş'ın golünde Muslera'nın boşa çıkması Galatasaray taraftarını ise çıldırttı. Sarı Kırmızılı ekip taraftarları, sosyal medya üzerinden Uruguaylı kaleciyi sert bir dille eleştirdi.

Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 09:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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