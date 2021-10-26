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Haberler Galeri Taraftar Muslera'yı sosyal medyada hedef tahtasına koydu: 35 yaşındasın halen boşa çıkıp gol yiyorsun ayıp be!

Taraftar Muslera'yı sosyal medyada hedef tahtasına koydu: 35 yaşındasın halen boşa çıkıp gol yiyorsun ayıp be!

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde skor perdesini Sarı Kırmızılı ekip Cicaldau ile açtı, ev sahibi Larin ile eşitliği yakaladı. Beşiktaş'ın golünde Muslera'nın boşa çıkması Galatasaray taraftarını ise çıldırttı. Sarı Kırmızılı ekip taraftarları, sosyal medya üzerinden Uruguaylı kaleciyi sert bir dille eleştirdi.

Giriş Tarihi: 26.10.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 09:18
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Taraftar Muslera’yı sosyal medyada hedef tahtasına koydu: 35 yaşındasın halen boşa çıkıp gol yiyorsun ayıp be!
Bu sezona formsuz başlayan ancak sonrasında toparlanan Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinde yaptığı hata ile Galatasaraylılar'ı şok etti.
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Taraftar Muslera’yı sosyal medyada hedef tahtasına koydu: 35 yaşındasın halen boşa çıkıp gol yiyorsun ayıp be!
Umut Meraş'ın ortasında boşa çıkan Larin'in kafa vuruşuna engel olamayan Muslera'nın bu hatası sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
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Taraftar Muslera’yı sosyal medyada hedef tahtasına koydu: 35 yaşındasın halen boşa çıkıp gol yiyorsun ayıp be!
İşte Larin'in golü sonrası trend topic listesine giren Muslera için atılan tweetlerden bazıları...
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Taraftar Muslera’yı sosyal medyada hedef tahtasına koydu: 35 yaşındasın halen boşa çıkıp gol yiyorsun ayıp be!
"Cicaldau'nun müthiş golünü yalan eden Muslera yoklaması"
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Taraftar Muslera’yı sosyal medyada hedef tahtasına koydu: 35 yaşındasın halen boşa çıkıp gol yiyorsun ayıp be!
"Muslera'nın yaptığı iş değildi şu hatayı yapmasa rahat rahat 2. yarı oynayacaktık"