08 Kasım 2021, Pazartesi
Taraftar faturayı Ali Koç'a kesti! Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündem oldu
Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Ligde üst üste alınan kötü sonuçların faturası Ali Koç'a kesildi. Taraftar "yönetim istifa" sloganları attı. Sarı lacivertli formaya gönül verenlerle şimdiye kadar barışık bir profil çizen Koç, sportif başarının gelmemesinin ardından "istenmeyen adam" konumuna düştü. Seyircinin kötü sonuçlardan sorumlu tuttuğu Koç hakkında eski başkan Aziz Yıldırım'ın "seni bu taraftar ile göndereceğim" sözleri tekrar akıllara geldi.
Giriş Tarihi: 08.11.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 13:47
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