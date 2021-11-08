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Taraftar faturayı Ali Koç'a kesti! Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündem oldu

Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Ligde üst üste alınan kötü sonuçların faturası Ali Koç'a kesildi. Taraftar "yönetim istifa" sloganları attı. Sarı lacivertli formaya gönül verenlerle şimdiye kadar barışık bir profil çizen Koç, sportif başarının gelmemesinin ardından "istenmeyen adam" konumuna düştü. Seyircinin kötü sonuçlardan sorumlu tuttuğu Koç hakkında eski başkan Aziz Yıldırım'ın "seni bu taraftar ile göndereceğim" sözleri tekrar akıllara geldi.

Giriş Tarihi: 08.11.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 13:47
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Taraftar faturayı Ali Koç’a kesti! Aziz Yıldırım’ın sözleri yeniden gündem oldu
Fenerbahçe ’nin Kayserispor karşısında beraberliği 90+9’da gelen penaltı ile kurtardığı karşılaşmada esnasında da maç sonu stat dışında da yönetime tepki vardı
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Taraftar faturayı Ali Koç’a kesti! Aziz Yıldırım’ın sözleri yeniden gündem oldu

AZİZ YILDIRIM LEHİNE TEZAHÜRAT

Kayserispor'un 61. dakikada Gavranoviç ile bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı lacivertliler, sarı kırmızılı ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu. Sonraki bölümde ise tribünlerin hedefinde sarı lacivertli yönetim vardı.

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Taraftar faturayı Ali Koç’a kesti! Aziz Yıldırım’ın sözleri yeniden gündem oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre “Yönetim istifa” şeklinde bağırdı. Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.
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Taraftar faturayı Ali Koç’a kesti! Aziz Yıldırım’ın sözleri yeniden gündem oldu

KOÇ DAHA ÖNCE 'TARAFTAR HAKLI' DEMİŞTİ

Hakemin son düdüğü çalmasının ardından ise tepkiler Ülker Stadı'nın dışına taştı. Stat otoparkının bulunduğu bölümün çıkış noktasında bir araya gelen yaklaşık 200 taraftar "Ali Koç buraya, hesap ver taraftara" şeklinde tezahüratlar yaptı.

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Taraftar faturayı Ali Koç’a kesti! Aziz Yıldırım’ın sözleri yeniden gündem oldu
Yine sahasında Alanyaspor maçının kaybedilmesinin ardından tribünlerin tepki gösterdiği başkan Ali Koç “Taraftar tepkisinde haklı. Tepki bu gecede kalmalı. Bu takım toparlanıp tepeye oynayacak skoru da futbolu da yapabilecek kapasitededir” demişti.