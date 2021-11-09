Fenerbahçe’de Ali Koç için çanlar çalıyor! Usta yazar son durumu açıkladı: Eğer nisan ayına kadar...

"NİSAN AYINDA PORTEKİZLİ HOCASIYLA BİRLİKTE F.BAHÇE HAYATINI BİTİRİR"

GÜRCAN BİLGİÇ: Ali Koç kararlarını hep taraftarla birlikte aldı. Aykut Kocaman ile devam etmezken, Ersun Yanal'ı getirirken de gönderirken de bu hassaslık ile hareket etti. Pereira'yı getirmesi geçmişten hiç ders almadığını da gösterdi bana. Pereira yetersizliği bir kenara, kolay yönetilecek bir karakter de değildi. Eğer bir hamle yapmazsa, nisan ayında Portekizli hocasıyla birlikte F.Bahçe hayatını bitirir.