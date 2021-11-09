09 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Ali Koç için çanlar çalıyor! Usta yazar son durumu açıkladı: Eğer nisan ayına kadar...

Fenerbahçe'de Ali Koç için çanlar çalıyor! Usta yazar son durumu açıkladı: Eğer nisan ayına kadar...

Fenerbahçe'nin 4 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç, "mutlak şampiyonluk" parolasıyla başladığı her sezonu büyük bir hüsranla kapattı. Pereira'nın oyun sistemi ile ligde üst üste kötü sonuçlar alarak şampiyonluk yarışından da uzaklaşan sarı lacivertli takımda taraftar isyan ederek, Ali Koç ve yönetimini istifaya çağırdı. Sabah Gazetesi yazarları, Kanarya'nın kötü gidişatından sorumlu tuttuğu Koç için, nisan ayını işaret etti.

Giriş Tarihi: 09.11.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 09:27
  • 1
  • 12
Fenerbahçe’de Ali Koç için çanlar çalıyor! Usta yazar son durumu açıkladı: Eğer nisan ayına kadar...
Fenerbahçe'de ligde 12. haftanın ardından alınan sonuçlar nedeniyle taraftar yönetime tepkili. Kayserispor maçında "Yönetim istifa" sesleri yükseldi. SABAH Spor yazarları, Fenerbahçe'deki kötü gidişatın sebepleriyle çarpıcı sözler kaleme aldı. Vitor Pereira ile oyuncular arasında sıkıntıların olduğu ve Pereira'nın oyun sisteminin Fenerbahçe'ye yaramadığı ifade edildi. İşte yazarlardan çarpıcı sözler.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Fenerbahçe’de Ali Koç için çanlar çalıyor! Usta yazar son durumu açıkladı: Eğer nisan ayına kadar...

SORU: F.Bahçe taraftarı kötü sonuçlardan sonra isyan bayrağını açtı. Kazan kaynıyor. Kadıköy'de Ali Koç'a protestolar vardı. Taraftar isyanında ne kadar haklı? Pereira gönderilmeli mi?

  • 3
  • 12
Fenerbahçe’de Ali Koç için çanlar çalıyor! Usta yazar son durumu açıkladı: Eğer nisan ayına kadar...

AHMET ÇAKAR: Taraftar haklı. 4 sene geçmiş tık yok. Başkan Ali Koç ile 'süt kupası' yok. Gitmiş-gelmiş 8 teknik direktör, sarf edilmiş milyonlarca Euro var. Ali Koç'un en büyük hatası, F.Bahçe'yi Koç Holding'in bir şirketi gibi yönetmesi. Bir şirkette bir CEO'ya hedeflerini sorarsın, 'Yıl sonunda bana şu kadar kâr getir' dersin, kenara çekilirsin. Ama futbolda bu iş böyle gitmez.

  • 4
  • 12
Fenerbahçe’de Ali Koç için çanlar çalıyor! Usta yazar son durumu açıkladı: Eğer nisan ayına kadar...

"PEREİRA KOVULMALI"

Koç'un yaptığı tek şey maalesef bazı sosyal medya gruplarına finansör olmak, buradan medet ummak! Pereira, F.Bahçe'nin 15. tercihiydi. Maalesef tutmadı. Pereira kovulmalı. Artık Ali Koç'un da F.Bahçe'nin de dayanacak gücü yok.

  • 5
  • 12
Fenerbahçe’de Ali Koç için çanlar çalıyor! Usta yazar son durumu açıkladı: Eğer nisan ayına kadar...

"NİSAN AYINDA PORTEKİZLİ HOCASIYLA BİRLİKTE F.BAHÇE HAYATINI BİTİRİR"

GÜRCAN BİLGİÇ: Ali Koç kararlarını hep taraftarla birlikte aldı. Aykut Kocaman ile devam etmezken, Ersun Yanal'ı getirirken de gönderirken de bu hassaslık ile hareket etti. Pereira'yı getirmesi geçmişten hiç ders almadığını da gösterdi bana. Pereira yetersizliği bir kenara, kolay yönetilecek bir karakter de değildi. Eğer bir hamle yapmazsa, nisan ayında Portekizli hocasıyla birlikte F.Bahçe hayatını bitirir.