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Fenerbahçe'de Ali Koç için çanlar çalıyor! Usta yazar son durumu açıkladı: Eğer nisan ayına kadar...
Fenerbahçe'nin 4 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç, "mutlak şampiyonluk" parolasıyla başladığı her sezonu büyük bir hüsranla kapattı. Pereira'nın oyun sistemi ile ligde üst üste kötü sonuçlar alarak şampiyonluk yarışından da uzaklaşan sarı lacivertli takımda taraftar isyan ederek, Ali Koç ve yönetimini istifaya çağırdı. Sabah Gazetesi yazarları, Kanarya'nın kötü gidişatından sorumlu tuttuğu Koç için, nisan ayını işaret etti.
Giriş Tarihi: 09.11.2021 09:26Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 09:27