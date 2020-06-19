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Takım arkadaşlarını ziyaret eden Muslera: Sonuna kadar destekleyeceğim
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarına destek verdi. Muslera, antrenmana gelmesinin en büyük sebebinin kaptan olarak takıma mesaj vermek olduğunu vurgulayarak, "Sonuna kadar onları destekleyeceğim. Yüzde yüz bütün kalbim, dualarım onlarla beraber. Onların ellerinden gelenin en iyisini yapıp, müzemize bir kupa daha kazandıracaklarından şüphem yok" dedi.
Giriş Tarihi: 19.06.2020 19:05Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 19:06