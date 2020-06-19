Takım arkadaşlarını ziyaret eden Muslera: Sonuna kadar destekleyeceğim

Burada kulüp televizyonuna konuşan Muslera, "Tekrardan burada olmak benim için büyük bir zevk. Bu dönemde bütün Türkiye'den, diğer takımda oynayan meslektaşlarımdan, diğer takım taraftarlarından, kendi takım arkadaşlarımdan, hocamdan, başkanımdan, yöneticilerimden, Galatasaray camiasından ve taraftarımızdan birçok mesajlar aldım. Diğer taraftan yurt dışından da birçok mesaj aldım. Kendi ülkemden de, Uruguay'dan da gelen birçok destek mesajı vardı. Bunların hepsi bir araya gelerek bana zor anımda güç verdi" şeklinde konuştu.