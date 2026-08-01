Süper Lig'i sallayacak transfer! Beşiktaş'tan Mauro Icardi harekatı: Yıllık 8 milyon euro vurgusu
Beşiktaş'ın santrfor transferiyle ilgili Mauro Icardi iddiaları gündemdeki yerini koruyor. A Spor canlı yayınında konuşan Furkan Bozoğlu, Arjantinli golcünün isminin siyah-beyazlı kulüp için konuşulduğunu belirterek, Alexander Sörloth ve Dusan Vlahovic'in maliyetinin daha yüksek olduğunu söyledi. Bozoğlu, "Icardi'ye yıllık 8 milyon Euro verseniz, galiba 'tamam' der." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta santrfor transferiyle ilgili gündem hareketliliğini korurken, Mauro Icardi'nin adı siyah-beyazlı ekiple anılmaya devam ediyor.
Transfer döneminde farklı isimler üzerinde değerlendirmeler yapılırken, Arjantinli golcüyle ilgili dikkat çeken yorum A Spor ekranlarında geldi.
A Spor canlı yayınında konuşan Furkan Bozoğlu, Beşiktaş'ın forvet hattı için konuşulan isimlerden birinin Mauro Icardi olduğunu söyledi.
Bozoğlu, transfer sürecine ilişkin değerlendirmesinde maliyet faktörünün belirleyici olabileceğini dile getirdi.
"ICARDI İSMİ KONUŞULUYOR"
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Bozoğlu, Mauro Icardi'nin transfer gündeminde yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Icardi ismi konuşuluyor. Sörloth ve Vlahovic'in maliyeti çok daha yüksek."
Bozoğlu, Beşiktaş'ın santrfor arayışında adı geçen oyuncular arasında maliyet açısından önemli farklar bulunduğunu ifade etti.