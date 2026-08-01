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Süper Lig'i sallayacak transfer! Beşiktaş'tan Mauro Icardi harekatı: Yıllık 8 milyon euro vurgusu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın santrfor transferiyle ilgili Mauro Icardi iddiaları gündemdeki yerini koruyor. A Spor canlı yayınında konuşan Furkan Bozoğlu, Arjantinli golcünün isminin siyah-beyazlı kulüp için konuşulduğunu belirterek, Alexander Sörloth ve Dusan Vlahovic'in maliyetinin daha yüksek olduğunu söyledi. Bozoğlu, "Icardi'ye yıllık 8 milyon Euro verseniz, galiba 'tamam' der." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'i sallayacak transfer! Beşiktaş'tan Mauro Icardi harekatı: Yıllık 8 milyon euro vurgusu 1

Beşiktaş'ta santrfor transferiyle ilgili gündem hareketliliğini korurken, Mauro Icardi'nin adı siyah-beyazlı ekiple anılmaya devam ediyor.

Süper Lig'i sallayacak transfer! Beşiktaş'tan Mauro Icardi harekatı: Yıllık 8 milyon euro vurgusu 2

Transfer döneminde farklı isimler üzerinde değerlendirmeler yapılırken, Arjantinli golcüyle ilgili dikkat çeken yorum A Spor ekranlarında geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN MAURO ICARDİ BOMBASI
Süper Lig'i sallayacak transfer! Beşiktaş'tan Mauro Icardi harekatı: Yıllık 8 milyon euro vurgusu 3

A Spor canlı yayınında konuşan Furkan Bozoğlu, Beşiktaş'ın forvet hattı için konuşulan isimlerden birinin Mauro Icardi olduğunu söyledi.

Süper Lig'i sallayacak transfer! Beşiktaş'tan Mauro Icardi harekatı: Yıllık 8 milyon euro vurgusu 4

Bozoğlu, transfer sürecine ilişkin değerlendirmesinde maliyet faktörünün belirleyici olabileceğini dile getirdi.

Süper Lig'i sallayacak transfer! Beşiktaş'tan Mauro Icardi harekatı: Yıllık 8 milyon euro vurgusu 5

"ICARDI İSMİ KONUŞULUYOR"

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Bozoğlu, Mauro Icardi'nin transfer gündeminde yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Icardi ismi konuşuluyor. Sörloth ve Vlahovic'in maliyeti çok daha yüksek."

Bozoğlu, Beşiktaş'ın santrfor arayışında adı geçen oyuncular arasında maliyet açısından önemli farklar bulunduğunu ifade etti.

Süper Lig'i sallayacak transfer! Beşiktaş'tan Mauro Icardi harekatı: Yıllık 8 milyon euro vurgusu 6

YILLIK ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ

Transfer ihtimaline ilişkin maliyet hesabı yapan Bozoğlu, Mauro Icardi için öngördüğü rakamı da paylaştı.

"Icardi'ye yıllık 8 milyon Euro verseniz, galiba 'tamam' der."

Süper Lig'i sallayacak transfer! Beşiktaş'tan Mauro Icardi harekatı: Yıllık 8 milyon euro vurgusu 7

ICARDI 2025-2026 SEZONUNDA NE YAPTI?

Mauro Icardi, 2025-2026 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 37 resmi maça çıktı. Arjantinli golcü bu karşılaşmalarda 15 gol atarken 2 de asist yaptı.

Süper Lig'i sallayacak transfer! Beşiktaş'tan Mauro Icardi harekatı: Yıllık 8 milyon euro vurgusu 8

Süper Lig'de 23 maçta 13 kez fileleri havalandıran Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 karşılaşmada görev aldı.

Süper Lig'i sallayacak transfer! Beşiktaş'tan Mauro Icardi harekatı: Yıllık 8 milyon euro vurgusu 9

Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1 gol ve 1 asist üreten deneyimli forvet, TFF Süper Kupa'da ise 2 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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