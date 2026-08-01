Süper Lig'i sallayacak transfer! Beşiktaş'tan Mauro Icardi harekatı: Yıllık 8 milyon euro vurgusu

Transfer ihtimaline ilişkin maliyet hesabı yapan Bozoğlu, Mauro Icardi için öngördüğü rakamı da paylaştı.

ICARDI 2025-2026 SEZONUNDA NE YAPTI?

Mauro Icardi, 2025-2026 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 37 resmi maça çıktı. Arjantinli golcü bu karşılaşmalarda 15 gol atarken 2 de asist yaptı.