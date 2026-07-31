Osimhen için İngiliz devi kesenin ağzını açıyor! 100 milyon euro
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa devlerinin transfer gündemindeki yerini koruyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea'nin ardından Manchester United da Nijeryalı golcü için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.
İngiliz basınından TeamTalk'ta yer alan habere göre Manchester United, Victor Osimhen transferinden vazgeçmiş değil.
Haberde, yeni sezon öncesi forvet takviyesi yapmak isteyen İngiliz ekibinin transfer listesinin üst sıralarında Galatasaray'ın yıldız futbolcusunun bulunduğu öne sürüldü.
Habere göre Manchester United, Galatasaray'a Victor Osimhen için 100 milyon euronun üzerinde bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Söz konusu transferin gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılı kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirlerinden birinin elde edilebileceği değerlendiriliyor.
Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.