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Osimhen için İngiliz devi kesenin ağzını açıyor! 100 milyon euro

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa devlerinin transfer gündemindeki yerini koruyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Chelsea'nin ardından Manchester United da Nijeryalı golcü için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Osimhen için İngiliz devi kesenin ağzını açıyor! 100 milyon euro 1

İngiliz basınından TeamTalk'ta yer alan habere göre Manchester United, Victor Osimhen transferinden vazgeçmiş değil.

Osimhen için İngiliz devi kesenin ağzını açıyor! 100 milyon euro 2

Haberde, yeni sezon öncesi forvet takviyesi yapmak isteyen İngiliz ekibinin transfer listesinin üst sıralarında Galatasaray'ın yıldız futbolcusunun bulunduğu öne sürüldü.

Osimhen için İngiliz devi kesenin ağzını açıyor! 100 milyon euro 3

Habere göre Manchester United, Galatasaray'a Victor Osimhen için 100 milyon euronun üzerinde bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Osimhen için İngiliz devi kesenin ağzını açıyor! 100 milyon euro 4

Söz konusu transferin gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılı kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirlerinden birinin elde edilebileceği değerlendiriliyor.

Osimhen için İngiliz devi kesenin ağzını açıyor! 100 milyon euro 5

Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Osimhen için İngiliz devi kesenin ağzını açıyor! 100 milyon euro 6

Transfermarkt verilerine göre Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro seviyesinde bulunuyor

Osimhen için İngiliz devi kesenin ağzını açıyor! 100 milyon euro 7

Galatasaray, Victor Osimhen'i Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Osimhen için İngiliz devi kesenin ağzını açıyor! 100 milyon euro 8

Anlaşma kapsamında futbolcunun ileride gerçekleşecek satışından elde edilecek kârın yüzde 10'u Napoli'ye ödenecek.

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