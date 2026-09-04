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Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Türk futbolunun heyecanla beklediği derbi için nefesler tutuldu. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın oynanacak mücadelede kozlarını paylaşarak tarihi rekabette 365. kez karşı karşıya gelecek. Dev randevu öncesinde yapay zekânın kritik mücadeleye ilişkin analizi, futbolseverlerin heyecanını zirveye taşıdı. İşte detaylar…

Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo 1

Chobani Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak iki takım, Türk futbol tarihinde bugüne kadar 364 kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo 2

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 137, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe 504 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 463 gol kaydetti.

Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo 3

LİG MAÇLARINDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki takım arasında ligde oynanan 140 müsabakada sarı-lacivertliler 51, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 162 kez, Beşiktaş ise 160 kez ağları sarstı.

Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo 4

KADIKÖY'DEKİ MAÇLAR

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 64 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 24, Beşiktaş ise 22 kez galip geldi, 18 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo 5

Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 91, Beşiktaş 86 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 45 kez lig maçına çıktı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertliler 18, Beşiktaş ise 12 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 15 maç da berabere bitti. Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 64 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 58 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo 6

BEŞİKTAŞ'TAN FARKLI GALİBİYETLER

Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi. Fenerbahçe ise sahasında Beşiktaş'a karşı biri hükmen olmak üzere 4 kez 3-0 kazanmayı başardı.

Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo 7

DEV DERBİ ÖNCESİ YAPAY ZEKADAN ÇARPICI SENARYO

Dev mücadele için nefesler tutulmuşken yapay zekâ, derbiye ilişkin kritik bir analize imza attı. Yapay zekâ; dev mücadelenin önemli dakikalarını, kırılma anlarını, sarı ve kırmızı kart senaryolarını değerlendirerek maçın sonucuna ilişkin tahminini ortaya koydu.

Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo 8

90 DAKİKALIK DERBİ SENARYOSU

Analize göre mücadeleye iki takımın da temkinli başlaması ve ilk bölümde savunma güvenliğini ön planda tutması bekleniyor.

Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo 9

İlk 15 dakikada tarafların birbirinin oyun planını ölçmesi, orta sahada yoğun bir mücadelenin yaşanması öne çıkıyor. 15-30. dakikalar arasında ise oyunun temposunun yükselmesi ve özellikle kanatlardan geliştirilecek atakların tehlike oluşturması bekleniyor. İlk golün gelmesi hâlinde karşılaşmanın dengesi de değişebilir. 30-45. dakikalarda geriye düşen tarafın baskısını artırması ve devre arasına avantajlı girmek için daha fazla risk alması olası görünüyor.

Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo 10

İkinci yarıyla birlikte derbinin daha hareketli bir yapıya bürünmesi bekleniyor. 45-60. dakikalar arasında teknik direktörlerin yapacağı hamleler ön plana çıkarken, oyuncu değişiklikleri oyunun seyrini değiştirebilir.

Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo 11

60. dakikadan sonra iki takımın da galibiyet için daha fazla risk alması ve pozisyon sayısının artması bekleniyor. Özellikle 75-90. dakikalar, maçın kaderini belirleyecek bölüm olarak öne çıkıyor. Skorun dengede olması hâlinde son bölümde baskının artması, gelecek bir golün ise karşılaşmanın sonucunu doğrudan belirlemesi bekleniyor.

Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo 12

Fenerbahçe'nin iç saha avantajı ve Beşiktaş'ın son maçta yakaladığı hücum performansı düşünüldüğünde, derbinin son düdüğe kadar büyük bir çekişmeye sahne olması öne çıkan senaryo olarak dikkat çekiyor.

Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo 13

MAÇIN KIRILMA ANLARI

Yapay zekâ analizinde derbinin kaderini değiştirebilecek anlar da öne çıktı. İlk golün hangi dakikada geleceği, karşılaşmanın oyun planını doğrudan etkileyebilir. Öne geçen tarafın avantajını korumaya çalışması, geriye düşen ekibin ise daha fazla risk alması bekleniyor.

Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo 14

Özellikle ikinci yarının ortası ve son 15 dakikalık bölüm, maçın en kritik anları arasında gösteriliyor. Bu dakikalarda gelecek bir gol, penaltı veya yapılacak önemli bir oyuncu değişikliği karşılaşmanın sonucunu değiştirebilir.

Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo 15

SARI VE KIRMIZI KART SENARYOSU

Derbinin yüksek tansiyonu nedeniyle kartların da önemli bir rol oynaması bekleniyor. Özellikle orta sahadaki mücadelelerde yapılacak taktik fauller, ilk sarı kartların çıkmasına neden olabilir.

Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo 16

Maçın ilerleyen bölümlerinde sertliğin artmasıyla birlikte kart sayısının yükselmesi de olası. Kırmızı kart ise karşılaşmanın en önemli kırılma noktası olabilir. Takımlardan birinin eksik kalması hâlinde oyunun dengesi tamamen değişebilir.

Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo 17

MAÇ SONUCU

Tüm olası senaryoları değerlendiren yapay zekâ, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki 365. randevunun çekişmeli geçmesini öngörüyor.

Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo 18

İki takımın da ligde 6 puanla derbiye çıkması, mücadeleyi daha da kritik hâle getiriyor. Yapay zekânın maç sonucuna ilişkin tahmini ise Fenerbahçe'nin galibiyeti yönünde.

Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo 19

Ancak ortaya konulan skor, kesin bir sonuç değil; maç öncesi veriler üzerinden oluşturulan bir tahmin olarak değerlendiriliyor.

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