Süper Lig'de tarihi derbide nefesler tutuldu! Yapay zekadan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için çarpıcı senaryo

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Türk futbolunun heyecanla beklediği derbi için nefesler tutuldu. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın oynanacak mücadelede kozlarını paylaşarak tarihi rekabette 365. kez karşı karşıya gelecek. Dev randevu öncesinde yapay zekânın kritik mücadeleye ilişkin analizi, futbolseverlerin heyecanını zirveye taşıdı. İşte detaylar…

Chobani Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak iki takım, Türk futbol tarihinde bugüne kadar 364 kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 137, Beşiktaş 130 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe 504 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 463 gol kaydetti.

LİG MAÇLARINDA FENERBAHÇE ÜSTÜN İki takım arasında ligde oynanan 140 müsabakada sarı-lacivertliler 51, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 162 kez, Beşiktaş ise 160 kez ağları sarstı.

KADIKÖY'DEKİ MAÇLAR İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 64 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 24, Beşiktaş ise 22 kez galip geldi, 18 karşılaşma berabere sonuçlandı.