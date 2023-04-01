01 Nisan 2023, Cumartesi
Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Süper bilgisayar tahmini yaptı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...
Son dakika spor haberleri | Süper bilgisayar, Süper Lig'de 2022-23 sezonu şampiyonunu belirledi. Form durumlarına göre tahmin yapan bilgisayar, şampiyonun 3 puan farkla belli olacağını açıkladı. Tahmine göre Süper Lig'in ilk 3 sırasında sürpriz bir takım da yer aldı. Peki Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı, Trabzonspor mu? Kim şampiyon olacak?
Giriş Tarihi: 01.04.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 16:40
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