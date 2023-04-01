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Haberler Galeri Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Süper bilgisayar tahmini yaptı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

Süper Lig'de kim şampiyon olacak? Süper bilgisayar tahmini yaptı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

Son dakika spor haberleri | Süper bilgisayar, Süper Lig'de 2022-23 sezonu şampiyonunu belirledi. Form durumlarına göre tahmin yapan bilgisayar, şampiyonun 3 puan farkla belli olacağını açıkladı. Tahmine göre Süper Lig'in ilk 3 sırasında sürpriz bir takım da yer aldı. Peki Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı, Trabzonspor mu? Kim şampiyon olacak?

Giriş Tarihi: 01.04.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 16:40
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Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Süper bilgisayar tahmini yaptı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

Spor Toto Süper Lig'de liderlik konumunda bulunan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin 1 maçı eksik durumda olması nedeniyle olası galibiyet senaryosunda puan farkı 3'e inecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Süper bilgisayar tahmini yaptı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

SÜPER BİLGİSAYAR TAHMİNDE BULUNDU
Her yıl tahmin yapan Süper bilgisayar, bu yıl da Spor Toto Süper Lig hakkında sonucu açıkladı. Şampiyonun 91 puana ulaşacağını söyleyen bilgisayar, tüm sıralamayı açıkladı.

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Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Süper bilgisayar tahmini yaptı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

ŞAMPİYON GALATASARAY
Galatasaray (91 puan)

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Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Süper bilgisayar tahmini yaptı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

Fenerbahçe (88 puan)

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Süper Lig’de kim şampiyon olacak? Süper bilgisayar tahmini yaptı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

Adana Demirspor (65 puan)