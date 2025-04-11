Süper Lig || Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Galatasaray, liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak için Samsun deplasmanında sahaya çıkıyor. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek moral depolayan sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor'u kendi sahasında mağlup ederek 3 puanla dönmek istiyor. Peki Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?