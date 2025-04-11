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Süper Lig || Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Galatasaray, liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak için Samsun deplasmanında sahaya çıkıyor. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek moral depolayan sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor'u kendi sahasında mağlup ederek 3 puanla dönmek istiyor. Peki Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 11.04.2025 16:16 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 16:16
Süper Lig || Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ligde bu sezon 28 karşılaşmada 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 71 puana ulaştı. Ev sahibi Samsunspor ise 29 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 51 puan topladı. Avrupa kupalarına katılma hedefini canlı tutmak isteyen Karadeniz ekibi, sahasında sürpriz bir sonuca imza atma niyetinde. Peki Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler…

Süper Lig || Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Galatasaray'da Eksikler Dikkat Çekiyor

Zorlu mücadele öncesi Galatasaray'da sakatlık ve cezalar bulunuyor. Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay kadroda yer almıyor. Elias Jelert'in tedavisi sürüyor. Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Przemyslaw Frankowski de Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.

Süper Lig || Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Sarı Kart Sınırında 4 Oyuncu

Galatasaray'da Osimhen, Sanchez, Barış Alper ve Sallai sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Sipay Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig || Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Samsunspor - Galatasaray Maçı Ne Zaman?

11 Nisan Cuma akşamı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadele saat 20.00'de başlayacak. Samsunspor - Galatasaray mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig || Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Muhtemel 11'ler

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Soner Gönül, Tait, Ntcham, Holse, Dimata, Emre, Marius

Galatasaray: Muslera, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Yunus, Osimhen