Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? TFF takvimi açıkladı! SÜPER LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ

Spor Toto Süper Lig maçları, 2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle araya girdi. Futbolu yakından takip edenler, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı.Türkiye Futbol Federasyonu, 15. hafta maçlarının başlangıç tarihlerini açıkladı. Peki," Süper Lig ne zaman, hangi gün başlıyor?", "15. maçları hangi tarihte oynanacak?" İşte, Süper Lig puan durumu ve fikstürü...