01 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? TFF takvimi açıkladı! SÜPER LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? TFF takvimi açıkladı! SÜPER LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ

Spor Toto Süper Lig maçları, 2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle araya girdi. Futbolu yakından takip edenler, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı.Türkiye Futbol Federasyonu, 15. hafta maçlarının başlangıç tarihlerini açıkladı. Peki," Süper Lig ne zaman, hangi gün başlıyor?", "15. maçları hangi tarihte oynanacak?" İşte, Süper Lig puan durumu ve fikstürü...

Giriş Tarihi: 01.12.2022 12:30 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 12:38
  • 1
  • 8
Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? TFF takvimi açıkladı! SÜPER LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ

Bu yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası maçları nedeniyle, Süper Lig maçlarına ara verildi. 2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından başlayacak Süper Lig'de 15. hafta müsabakalarının başlayacağı tarih belli oldu. Peki "Süper Lig ne zaman, 15. hafta maçları hangi tarihte başlıyor? İşte, Süper Lig hakkında merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? TFF takvimi açıkladı! SÜPER LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dünya Kupası'nın başlamasıyla ise Süper Lig'e ara verildi.Spor Toto Süper Lig, 14. haftada 13 Kasım günü son olarak Kayserispor - Konyaspor karşı karşıya gelmişti. Taksim'de yaşanan olaylar nedeniyle de Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelenmişti.

  • 3
  • 8
Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? TFF takvimi açıkladı! SÜPER LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ

TFF, Süper Lig'in başlayacağı tarihi açıkladı. Spor Toto Süper Lig'de ise sezon Dünya Kupası arasının ardından 24-25 Aralık'tan itibaren oynanacak 15. hafta müsabakaları ile devam edecek.

  • 4
  • 8
Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? TFF takvimi açıkladı! SÜPER LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Fenerbahçe 29
Galatasaray 27
Adana Demirspor 24
Konyaspor 24
Medipol Başakşehir 24

  • 5
  • 8
Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? TFF takvimi açıkladı! SÜPER LİG PUAN DURUMU VE FİKSTÜRÜ

Yukatel Kayserispor 23
Trabzonspor 23
Beşiktaş 22
Alanyaspor 17
Gaziantep Futbol Kulübü 16
Antalyaspor 16