12 Kasım 2023, Pazar
Süper Lig güncel puan durumu 2023 | 12 Kasım 12. hafta maçları sonrası TFF puan durumu sıralaması nasıl değişti? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta. 12. hafta puan durumu, maç sonuçları ve kalan maçlar futbolseverlerin gündeminde. Bugün oynanacak Beşiktaş Başakşehir ve Adana Demirspor Fenerbahçe maçlarıyla birlikte, ligdeki sıralama ve takımların performansı merakla bekleniyor. 12 Kasım 2023 Pazar gününe ait Süper Lig puan durumu araştırmaları hız kazanmış durumda. Liderlik koltuğunda sarı kırmızılılar yer alırken, sarı lacivertliler onları takip ediyor. İşte güncel Süper Lig puan tablosu...
Giriş Tarihi: 12.11.2023 20:42 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 20:42
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10