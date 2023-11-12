Süper Lig güncel puan durumu 2023 | 12 Kasım 12. hafta maçları sonrası TFF puan durumu sıralaması nasıl değişti? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Trendyol Süper Lig'de rekabetin doruk noktasına ulaştığı bir sezon yaşanıyor. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin başını çektiği sıralamada, şampiyonluk yarışı futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Taraftarlar, takımlarının maçlarını büyük bir heyecanla takip ederken, puan durumu sıralamasını sık sık kontrol ediyorlar. 12. hafta karşılaşmalarının devam ettiği bu dönemde, futbolseverler adeta bir şampiyonluk yolculuğuna odaklanmış durumda. Peki Süper Lig puan durumu ne?