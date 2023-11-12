12 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Süper Lig güncel puan durumu 2023 | 12 Kasım 12. hafta maçları sonrası TFF puan durumu sıralaması nasıl değişti? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Süper Lig güncel puan durumu 2023 | 12 Kasım 12. hafta maçları sonrası TFF puan durumu sıralaması nasıl değişti? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta. 12. hafta puan durumu, maç sonuçları ve kalan maçlar futbolseverlerin gündeminde. Bugün oynanacak Beşiktaş Başakşehir ve Adana Demirspor Fenerbahçe maçlarıyla birlikte, ligdeki sıralama ve takımların performansı merakla bekleniyor. 12 Kasım 2023 Pazar gününe ait Süper Lig puan durumu araştırmaları hız kazanmış durumda. Liderlik koltuğunda sarı kırmızılılar yer alırken, sarı lacivertliler onları takip ediyor. İşte güncel Süper Lig puan tablosu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2023 20:42 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 20:42
  • 1
  • 10
Süper Lig güncel puan durumu 2023 | 12 Kasım 12. hafta maçları sonrası TFF puan durumu sıralaması nasıl değişti? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Trendyol Süper Lig'de rekabetin doruk noktasına ulaştığı bir sezon yaşanıyor. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin başını çektiği sıralamada, şampiyonluk yarışı futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Taraftarlar, takımlarının maçlarını büyük bir heyecanla takip ederken, puan durumu sıralamasını sık sık kontrol ediyorlar. 12. hafta karşılaşmalarının devam ettiği bu dönemde, futbolseverler adeta bir şampiyonluk yolculuğuna odaklanmış durumda. Peki Süper Lig puan durumu ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Süper Lig güncel puan durumu 2023 | 12 Kasım 12. hafta maçları sonrası TFF puan durumu sıralaması nasıl değişti? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

20.İSTANBULSPOR A.Ş. 5

19.YILPORT SAMSUNSPOR 8

  • 3
  • 10
Süper Lig güncel puan durumu 2023 | 12 Kasım 12. hafta maçları sonrası TFF puan durumu sıralaması nasıl değişti? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

18.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 9

17. CORENDON ALANYASPOR 10

  • 4
  • 10
Süper Lig güncel puan durumu 2023 | 12 Kasım 12. hafta maçları sonrası TFF puan durumu sıralaması nasıl değişti? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

16. TÜMOSAN KONYASPOR 10

15. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 13

  • 5
  • 10
Süper Lig güncel puan durumu 2023 | 12 Kasım 12. hafta maçları sonrası TFF puan durumu sıralaması nasıl değişti? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

14.MKE ANKARAGÜCÜ 13

13. EMS YAPI SİVASSPOR 14

12. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 14