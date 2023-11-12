HaberlerGaleriBecao, Tadic, Djiku sonrası 40 milyonluk altın transfer! 82 gol, 63 asist! Fenerbahçe kancayı taktı!
Becao, Tadic, Djiku sonrası 40 milyonluk altın transfer! 82 gol, 63 asist! Fenerbahçe kancayı taktı!
Fenerbahçe'de, Süper Lig ve Avrupa kupalarındaki etkileyici başlangıcın ardından son iki mağlubiyetin gelmesi ve yaşanan sakatlıklar nedeniyle kulüpte yoğun bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Takımın başarılı performansını sürdürebilmek ve eksiklikleri kapatmak adına ocak ayında 4 transfer yapma kararı alan sarı-lacivertliler, önemli bir yıldız futbolcunun peşine düşmüş durumda. Kulüp yönetimi, devre arasında dünya çapında tanınan bir futbolcu için 40 milyon euroluk bir transfer atağına geçmiş durumda. İşte milyonluk transferin detayları...