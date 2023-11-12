Becao, Tadic, Djiku sonrası 40 milyonluk altın transfer! 82 gol, 63 asist! Fenerbahçe kancayı taktı!

Süper Lig'e etkileyici bir başlangıç yapan, ancak son iki maçında yaşadığı yenilgilerle dikkat çeken Fenerbahçe'de transfer hareketliliği göze çarpıyor. Kulüp yönetimi, devre arasında takımı güçlendirecek önemli bir oyuncuyu kadroya katmak için ciddi adımlar atmış durumda. 40 milyon euroluk bir bütçe ayıran sarı-lacivertli ekip, futbolseverleri heyecanlandıran flaş bir transfer girişimine imza atmış görünüyor. Bu hamle, takımın performansını artırmak ve taraftarları memnun etmek adına büyük bir önem taşıyor.