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Becao, Tadic, Djiku sonrası 40 milyonluk altın transfer! 82 gol, 63 asist! Fenerbahçe kancayı taktı!

Fenerbahçe'de, Süper Lig ve Avrupa kupalarındaki etkileyici başlangıcın ardından son iki mağlubiyetin gelmesi ve yaşanan sakatlıklar nedeniyle kulüpte yoğun bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Takımın başarılı performansını sürdürebilmek ve eksiklikleri kapatmak adına ocak ayında 4 transfer yapma kararı alan sarı-lacivertliler, önemli bir yıldız futbolcunun peşine düşmüş durumda. Kulüp yönetimi, devre arasında dünya çapında tanınan bir futbolcu için 40 milyon euroluk bir transfer atağına geçmiş durumda. İşte milyonluk transferin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2023 23:26 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 23:26
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Becao, Tadic, Djiku sonrası 40 milyonluk altın transfer! 82 gol, 63 asist! Fenerbahçe kancayı taktı!

Süper Lig'e etkileyici bir başlangıç yapan, ancak son iki maçında yaşadığı yenilgilerle dikkat çeken Fenerbahçe'de transfer hareketliliği göze çarpıyor. Kulüp yönetimi, devre arasında takımı güçlendirecek önemli bir oyuncuyu kadroya katmak için ciddi adımlar atmış durumda. 40 milyon euroluk bir bütçe ayıran sarı-lacivertli ekip, futbolseverleri heyecanlandıran flaş bir transfer girişimine imza atmış görünüyor. Bu hamle, takımın performansını artırmak ve taraftarları memnun etmek adına büyük bir önem taşıyor.

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Becao, Tadic, Djiku sonrası 40 milyonluk altın transfer! 82 gol, 63 asist! Fenerbahçe kancayı taktı!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets'e deplasmanda 2-0 mağlup olarak gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Ancak 9 puanla liderliğini sürdü. Ludogorets'in galibiyet gollerini Jakub Pietrowski ve Rwan Seco kaydetti. İsmail Kartal yönetiminde bu sezon 20 resmi maça çıkan Fenerbahçe, her maçta gol atma başarısını gösterirken, Ludogorets karşısında fileleri havalandıramadı.

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Becao, Tadic, Djiku sonrası 40 milyonluk altın transfer! 82 gol, 63 asist! Fenerbahçe kancayı taktı!

Ligde oynadığı derbi maçında Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe, liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptırmıştı. Ancak Adana Demirspor ile mücadelesinden aldığı beraberlikle liderliği yeniden ele aldı.

Son 2 maçtaki kayıplar ve yaşanan sakatlıklar nedeniyle yönetim, ocak ayında 4 transfer yapma kararı aldı. İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda, özellikle Becao, Fred ve Djiku'nun eksiklikleri nedeniyle stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapılması planlanıyor.

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Becao, Tadic, Djiku sonrası 40 milyonluk altın transfer! 82 gol, 63 asist! Fenerbahçe kancayı taktı!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın devre arası için en az 4 transfer talep ettiği belirtildi ve transfer operasyonu için temaslar sıklaştırıldı. Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde, transferlerin büyük bir gizlilikle yürütüleceği ve öncelikli hedefin dünya yıldızı bir oyuncu olduğu söyleniyor. Yönetimin, transfer operasyonunu gerçekleştirebilmek için tüm şartları zorlama kararı aldığı belirtiliyor.

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Becao, Tadic, Djiku sonrası 40 milyonluk altın transfer! 82 gol, 63 asist! Fenerbahçe kancayı taktı!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki flaş ismin, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal'de forma giyen Sergej Milinkovic-Savic olduğu ortaya çıktı.