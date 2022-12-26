Spor Toto Süper Lig PUAN DURUMU | Süper Lig 16. hafta maçları hangi gün başlıyor? Hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçları sonlanırken futbolseverler maç sonuçlarını ve puan durumunu merak ediyorlar. Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. İstanbulspor'u deplasmanda yenen Galatasaray liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devraldı. Peki Süper Lig 16. hafta maçları hangi gün başlıyor? Hangi maçlar var?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.12.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 12:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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