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Haberler Galeri Spor Toto Süper Lig PUAN DURUMU | Süper Lig 16. hafta maçları hangi gün başlıyor? Hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig PUAN DURUMU | Süper Lig 16. hafta maçları hangi gün başlıyor? Hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçları sonlanırken futbolseverler maç sonuçlarını ve puan durumunu merak ediyorlar. Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. İstanbulspor'u deplasmanda yenen Galatasaray liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devraldı. Peki Süper Lig 16. hafta maçları hangi gün başlıyor? Hangi maçlar var?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 12:59
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Spor Toto Süper Lig PUAN DURUMU | Süper Lig 16. hafta maçları hangi gün başlıyor? Hangi maçlar var?

Süper Toto Süper Lig 15. hafta maçlarının tamamlanması ile birlikte lider konumundaki Fenerbahçe yerini Galatasaray'a bıraktı. Futbolseverler 15. hafta maç sonuçlarını ve Süper Lig puan durumunu araştırmaya başladı. Peki Süper Lig 16. hafta maçları hangi gün başlıyor? Hangi maçlar var? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Spor Toto Süper Lig PUAN DURUMU | Süper Lig 16. hafta maçları hangi gün başlıyor? Hangi maçlar var?

Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla ile Süper Lig'in 15. haftası tamamlandı. Galatasaray sahasında oynadığı maçı 2-1 yenerek liderlik koltuğuna yerleşti. İşte Süper Lig puan durumu...

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Spor Toto Süper Lig PUAN DURUMU | Süper Lig 16. hafta maçları hangi gün başlıyor? Hangi maçlar var?

2022-2023 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN CETVELİ

Galatasaray: 30

Fenerbahçe: 29

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Spor Toto Süper Lig PUAN DURUMU | Süper Lig 16. hafta maçları hangi gün başlıyor? Hangi maçlar var?

Adana Demirspor: 27

Medikal Başakşehir FK: 27

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Spor Toto Süper Lig PUAN DURUMU | Süper Lig 16. hafta maçları hangi gün başlıyor? Hangi maçlar var?

Trabzonspor: 26

Arabam.com Konyaspor: 25