Galatasaray’ın ecel terleri! Uzatma anlarında gelen büyük felaket! Olay yaratan uzatma dakikaları sözleri...

BÜLENT TİMURLENK: "G.SARAY NEDEN TARAFTARINA KORKU FİLMİ GİBİ BİR SON YAŞATTI?"

Ligde son 6 maçını kaybetmiş bir takım karşısında 37 dakikada 2-0'ı bulan, liderlik koltuğuna da maç içinde oturan Galatasaray neden taraftarına korku filmi gibi bir son yaşattı? Kısa cevabı şu; o koltuğa son düdükten sonra oturursunuz ve maç içinde oturduysanız da yayılmazsanız dik oturursunuz.