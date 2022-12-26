Galatasaray'ın ecel terleri! Uzatma anlarında gelen büyük felaket! Olay yaratan uzatma dakikaları sözleri...
Galatasaray, uzun bir sürenin ardından ligde dün İstanbulspor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Gomis'in golleriyle maçı götüren sarı kırmızılı takım, uzatma dakikalarında ecel terleri döktü. Kadro zayıflığı nedeniyle, Cimbom karşısında etkisiz futbol oynayan ligin yeni ekibi İstanbulspor, maçın son anlarında kaçırdığı gollerle 1 puanı elinden kaçırdı. Okan Buruk liderliğindeki Galatasaray'ın 2-0'lık skoru koruyamayıp, rakibini maçın son dakikalarında oyuna ortak etmesi, kafalarda "bu oyun şampiyonluğa yeter mi?" sorusunu getirdi. Öte yandan Dünya Kupası'nda uygulanan uzun uzatma dakikaları, Süper Lig'de de devreye girdi. Sabah Gazetesinin spor yazarları, 90 dakikanın sonuna eklenen uzatma sürelerini eleştirdi. İşte usta kalemlerin ellerinden dünkü maçın derin analizi...
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