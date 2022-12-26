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Haberler Galeri Galatasaray'ın ecel terleri! Uzatma anlarında gelen büyük felaket! Olay yaratan uzatma dakikaları sözleri...

Galatasaray'ın ecel terleri! Uzatma anlarında gelen büyük felaket! Olay yaratan uzatma dakikaları sözleri...

Galatasaray, uzun bir sürenin ardından ligde dün İstanbulspor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Gomis'in golleriyle maçı götüren sarı kırmızılı takım, uzatma dakikalarında ecel terleri döktü. Kadro zayıflığı nedeniyle, Cimbom karşısında etkisiz futbol oynayan ligin yeni ekibi İstanbulspor, maçın son anlarında kaçırdığı gollerle 1 puanı elinden kaçırdı. Okan Buruk liderliğindeki Galatasaray'ın 2-0'lık skoru koruyamayıp, rakibini maçın son dakikalarında oyuna ortak etmesi, kafalarda "bu oyun şampiyonluğa yeter mi?" sorusunu getirdi. Öte yandan Dünya Kupası'nda uygulanan uzun uzatma dakikaları, Süper Lig'de de devreye girdi. Sabah Gazetesinin spor yazarları, 90 dakikanın sonuna eklenen uzatma sürelerini eleştirdi. İşte usta kalemlerin ellerinden dünkü maçın derin analizi...

Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 09:37
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Galatasaray’ın ecel terleri! Uzatma anlarında gelen büyük felaket! Olay yaratan uzatma dakikaları sözleri...
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor'u deneyimli golcüsü Gomis'in golleriyle 2-1 mağlup etti ve son 4 maçını da kazanarak Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu.
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Galatasaray’ın ecel terleri! Uzatma anlarında gelen büyük felaket! Olay yaratan uzatma dakikaları sözleri...
Maçta birçok kritik pozisyon yaşanırken son dakikaları ise nefes kesti. İstanbulspor beraberlik golüne çok yaklaşsa da gol fırsatını değerlendiremedi. Maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül çok çarpıcı yorumlar kaleme aldı.
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Galatasaray’ın ecel terleri! Uzatma anlarında gelen büyük felaket! Olay yaratan uzatma dakikaları sözleri...

BÜLENT TİMURLENK: "G.SARAY NEDEN TARAFTARINA KORKU FİLMİ GİBİ BİR SON YAŞATTI?"

Ligde son 6 maçını kaybetmiş bir takım karşısında 37 dakikada 2-0'ı bulan, liderlik koltuğuna da maç içinde oturan Galatasaray neden taraftarına korku filmi gibi bir son yaşattı? Kısa cevabı şu; o koltuğa son düdükten sonra oturursunuz ve maç içinde oturduysanız da yayılmazsanız dik oturursunuz.

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Galatasaray’ın ecel terleri! Uzatma anlarında gelen büyük felaket! Olay yaratan uzatma dakikaları sözleri...
Galatasaray'ın muhtemel on birinin ideal 11 ile örtüşmesi futbolda nasıl bir artıysa artık 90+ dakikaların coştuğu oyunda kenardan gelenlerin verdikleri de çok önemli. Kornerlerden iki gol bulmak Okan Buruk'un takımı için bir sezon siftahıydı, ilk 10 dakika oyunu domine edememişlerdi ama golün ardından 40. dakikaya kadar 3 puan cepte futbolu oynamışlardı.
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Galatasaray’ın ecel terleri! Uzatma anlarında gelen büyük felaket! Olay yaratan uzatma dakikaları sözleri...
İstanbulspor devrenin 6 dakika uzatmasıyla birlikte 10 dakika oyunu aldı ve ikinci yarı için de tabelaya rağmen uyarıyı yaptı. Gomis'in nefesinin nerede biteceği belli ama Seferovic takıma mı küs hayata mı belli değil.