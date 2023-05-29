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Spor camiasından Başkan Erdoğan'a tebrik mesajları! "Ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylamasından yaklaşık 2 milyon oy farkıyla kazanarak ayrıldı. Oyların yüzde 52'sinden fazlasını alan Başkan Erdoğan, klasikleşen balkon konuşmasında Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milyonlara hitap etti. Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte spor camiasından Başkan Erdoğan için tebrik mesajları yağmaya başladı.

Giriş Tarihi: 29.05.2023 00:46 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 01:17
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Spor camiasından Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları! Ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz

Vatandaşlar bugün bir kez daha sandık başına gitti. Resmi olmayan ve sandıkların yüzde 99'unun açıldığı sonuçlara göre; Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 250 binden fazla oy farkı atarak yeniden cumhurbaşkanı oldu.

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Spor camiasından Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları! Ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından spor camiasından Başkan Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye başladı.

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Spor camiasından Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları! Ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz

TRABZONSPOR

"Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle yeniden bu göreve seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemizin yeni yüzyılında bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün daha da güçlendirilmesi amacıyla yapacağı çalışmalarda başarılar diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alacak tüm milletvekillerimizi de kutluyor, sonuçların ülkemizin istikbali için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."

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Spor camiasından Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları! Ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz

BEŞİKTAŞ

"Bugün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde aziz milletimizin teveccühleriyle yeniden Cumhurbaşkanımız seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Beşiktaş Camiası olarak tebrik eder, yeni dönemin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."

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Spor camiasından Başkan Erdoğan’a tebrik mesajları! Ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz

GALATASARAY

"28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemize yakışır demokratik olgunlukla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda milletimizin teveccühüyle gerekli çoğunluğu sağlayarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz. Bu vesileyle yeni dönemde Gazi Meclisimizde görev yapacak tüm milletvekillerimize de başarılar dileriz. Seçimin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ederiz."