29 Mayıs 2023, Pazartesi
Spor camiasından Başkan Erdoğan'a tebrik mesajları! "Ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylamasından yaklaşık 2 milyon oy farkıyla kazanarak ayrıldı. Oyların yüzde 52'sinden fazlasını alan Başkan Erdoğan, klasikleşen balkon konuşmasında Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milyonlara hitap etti. Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte spor camiasından Başkan Erdoğan için tebrik mesajları yağmaya başladı.
Giriş Tarihi: 29.05.2023 00:46 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 01:17
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