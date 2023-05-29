Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk kararını verdi! İşte Ankaragücü-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nün konuğu olacak. Ligde Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray, kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Puan kaybı durumunda ise Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında puan kaybetmesini bekleyecek ya da şampiyonluk son haftaya kalacak. Ankaragücü ise kazanarak ligde kalmayı garantilemek istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Okan Buruk 11'ini belirledi. İşte Ankaragücü-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...