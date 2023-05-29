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Haberler Galeri Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk kararını verdi! İşte Ankaragücü-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk kararını verdi! İşte Ankaragücü-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nün konuğu olacak. Ligde Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray, kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Puan kaybı durumunda ise Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında puan kaybetmesini bekleyecek ya da şampiyonluk son haftaya kalacak. Ankaragücü ise kazanarak ligde kalmayı garantilemek istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Okan Buruk 11'ini belirledi. İşte Ankaragücü-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023 19:47 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 19:53
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Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk kararını verdi! İşte Ankaragücü-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

MKE Ankaragücü, şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray'ı konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

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Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk kararını verdi! İşte Ankaragücü-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Ligde 79 puanla lider olan Galatasaray, 74 puanlı Fenerbahçe'nin aynı saatte Fraport TAV Antalyaspor'la oynayacağı maçın sonucuna bakmadan Ankara'da kazanması durumunda 23. şampiyonluğunu ilan edecek

Küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler 39 puanla, düşme hattının 5 puan üstünde 12. sırada bulunuyor.

MKE Ankaragücü Galatasaray'ı yenerse, İstanbulspor'un Adana Demirspor'a ya da Bitexen Giresunspor'un Trabzonspor'a puan kaybetmesi durumunda kümede kalmayı garantileyecek.

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Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk kararını verdi! İşte Ankaragücü-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

OKAN BURUK'UN İKİNCİ ŞAMPİYONLUĞU OLACAK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

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Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk kararını verdi! İşte Ankaragücü-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, yarın istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.

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Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor! Okan Buruk kararını verdi! İşte Ankaragücü-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

SON 3 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.