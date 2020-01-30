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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - FB GS BJK TS son dakika transfer gelişmeleri

SON DAKİKA FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Süper Lig'de ara transfer sezonu yarın akşam kapanıyor. Transferin son günleri her yıl olduğu gibi hareketli geçiyor. TFF'nin bu yıl yürütmeye koyduğu limit uygulaması nedeniyle transfer yapmak isteyen kulüplerin işi çok daha zor bir hal aldı. Ayağını yorganına göre uzatmak zorunda olan kulüpler bedelsiz oyuncular transfer etmeye çalışırken, ellerindeki futbolcuları da kaybetmek istemiyor. Şampiyonluk yarışının çetin geçtiği 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala transferdeki tüm gelişmeleri sizler için derledik. İşte son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.01.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 17:04
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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - FB GS BJK TS son dakika transfer gelişmeleri

Süper Lig'de ara transfer döneminin kapanmasına bir gün kaldı. Transfer yapmak için büyük çaba harcayan kulüpler son hamlelerini yapıyor. Her geçen dakika transfer iddiaları daha da artıyor. Biten transferler de artık resmiyet kazanmaya başladı. Taraftarlar takımlarının yaptığı takviyeleri yoğun şekilde araştırıyor. Sizler için günün transfer haberlerini derledik. İşte son dakika transfer haberleri....

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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - FB GS BJK TS son dakika transfer gelişmeleri

MESSİAS İÇİN KRİTİK GÜN
Trabzonspor, menajer kaynaklı pürüzler sebebiyle resmiyet kazanamayan Messias transferine bugün nokta koymak istiyor. Trabzonspor, Manoel Messias 'ın 1.5 yıllığına kiralanması için hem oyuncuyla hem de kulübü Cruzeiro ile büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı. Ancak menajer kaynaklı pürüzlerin giderilememesi nedeniyle transfer sonuçlanmamıştı. Fırtına, bugün bu transferde son ve en ciddi atımını atarak mutlu sona ulaşmaya çalışacak. 29 yaşındaki savunmacının kulübündeki sözleşmesinin uzatılmasınına rdından transfere nokta koyulması bekleniyor.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - FB GS BJK TS son dakika transfer gelişmeleri

EMRE MOR'UN BİLETİ KESİLDİ
Sezon başından bu yana Fatih Terim'in verdiği şansları kullanamayan Emre Mor, Galatasaray'da tamamen gözden çıkarıldı.Bonservisi İspanyol kulübü Celta Vigo'da bulunan genç futbolcu ile yolların kısa süre içerisinde ayrılması bekleniyor.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - FB GS BJK TS son dakika transfer gelişmeleri

DIAGNE İÇİN KRİTİK GÜN
Club Brugge'de kadro dışı kalan Mbaye Diagne, Radamel Falcao'nun sakatlığı sonrası gözünü yine Florya'ya çevirdi.28 yaşındaki golcü, transferin son saatlerine kadar geri dönüş için Galatasaray'dan haber bekleyecek.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - FB GS BJK TS son dakika transfer gelişmeleri

ZAJC KALIYOR
Brescia'nın transfer etmek istediği Fenerbahçeli Miha Zajc takımda kalıyor. İtalyan ekibinin, Zajc için yaptığı teklif Fenerbahçe tarafından az bulundu.