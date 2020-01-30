SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - FB GS BJK TS son dakika transfer gelişmeleri

SON DAKİKA FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ! Süper Lig'de ara transfer sezonu yarın akşam kapanıyor. Transferin son günleri her yıl olduğu gibi hareketli geçiyor. TFF'nin bu yıl yürütmeye koyduğu limit uygulaması nedeniyle transfer yapmak isteyen kulüplerin işi çok daha zor bir hal aldı. Ayağını yorganına göre uzatmak zorunda olan kulüpler bedelsiz oyuncular transfer etmeye çalışırken, ellerindeki futbolcuları da kaybetmek istemiyor. Şampiyonluk yarışının çetin geçtiği 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ara transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala transferdeki tüm gelişmeleri sizler için derledik. İşte son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.01.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 17:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





