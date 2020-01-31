Hüseyin Cimşir ve Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Türkiye gözünü Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine çevirdi. Ligin iki formda ekibi şampiyonluk yolunda kozlarını paylaşacak. Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Cimşir takımın beyni olan Sosa üzerine kurulu bir oyun düzeni kurarken, Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gözdesi ise Gustavo...Peki kritik karşılaşmaya takımlar hangi 11'le çıkacak? İşte merakla beklenen sorunun yanıtı.

Giriş Tarihi: 31.01.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 09:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





