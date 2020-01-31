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Hüseyin Cimşir ve Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Türkiye gözünü Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine çevirdi. Ligin iki formda ekibi şampiyonluk yolunda kozlarını paylaşacak. Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Cimşir takımın beyni olan Sosa üzerine kurulu bir oyun düzeni kurarken, Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gözdesi ise Gustavo...Peki kritik karşılaşmaya takımlar hangi 11'le çıkacak? İşte merakla beklenen sorunun yanıtı.

Giriş Tarihi: 31.01.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 09:34
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Hüseyin Cimşir ve Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Tüm Türkiye'nin gözlerini çevireceği derbi maçında Trabzonspor, Şenol Güneş Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı karşılaşmada her iki takımın da tek hedefi galibiyet...

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Hüseyin Cimşir ve Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

EVİNİN KRALI
Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda çok sert esiyor. Karadeniz ekibi, özellikle geçen sezondan bu yana İstanbul'un 3 dev takımıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Tüm karşılaşmalarda stat dolarken, Fırtına söz konusu 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı.

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Hüseyin Cimşir ve Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Bordo- mavililer, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerken, bu sezon ise 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup edip yıllardır süren hasrete son veren Fırtına, Beşiktaş'ı da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçti. Trabzonspor ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 5 maçta 13 puan aldı. Hedef, Fenerbahçe'yi yıkıp, müthiş seriyi devam ettirmek.

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Hüseyin Cimşir ve Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

TAHKİM'DEN RET
TFF Tahkim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçında kırmızı kart gören futbolcusu Nwakaeme için yapılan itirazı karara bağladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un futbolcusu Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi.

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Hüseyin Cimşir ve Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor futbolcusu Anthony Nnaduzor Nwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine oy birliği ile, erteleme talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. Nwakaeme, yarınki Fenerbahçe derbisinde yok.