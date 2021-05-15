Son dakika | Süper Lig'de nefesler tutuldu! Şampiyon bugün belli olacak! İşte muhtemel ilk 11'ler

Son dakika haberi... Süper Lig'de pandemi şartlarına rağmen kıyasıya mücadele veren 3 büyükler, son dönemde eşi görülmemiş bir şampiyonluk yarışına girdi. Beşiktaş'ın şampiyonluğa bir adım daha yakın oldığı yarışta bu akşam kupayı kaldıracak takım belli olacak. İşte kritik karşılaşmalar öncesi teknik direktörlerin sürpriz ilk 11 tercihleri...

Giriş Tarihi: 15.05.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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