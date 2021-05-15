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Haberler Galeri Son dakika | Süper Lig'de nefesler tutuldu! Şampiyon bugün belli olacak! İşte muhtemel ilk 11'ler

Son dakika | Süper Lig'de nefesler tutuldu! Şampiyon bugün belli olacak! İşte muhtemel ilk 11'ler

Son dakika haberi... Süper Lig'de pandemi şartlarına rağmen kıyasıya mücadele veren 3 büyükler, son dönemde eşi görülmemiş bir şampiyonluk yarışına girdi. Beşiktaş'ın şampiyonluğa bir adım daha yakın oldığı yarışta bu akşam kupayı kaldıracak takım belli olacak. İşte kritik karşılaşmalar öncesi teknik direktörlerin sürpriz ilk 11 tercihleri...

Giriş Tarihi: 15.05.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 11:07
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Son dakika | Süper Lig'de nefesler tutuldu! Şampiyon bugün belli olacak! İşte muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in en uzun sezonunda şampiyon bugün belli olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 42 haftalık maratonu zirvede tamamlamak için son 90 dakikaya çıkıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika | Süper Lig'de nefesler tutuldu! Şampiyon bugün belli olacak! İşte muhtemel ilk 11'ler
Tarihi bir rekabete sahne olan sezonun son haftasına Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanda giriyor.
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Son dakika | Süper Lig'de nefesler tutuldu! Şampiyon bugün belli olacak! İşte muhtemel ilk 11'ler

PUAN DURUMU

Tüm Türkiye santra saatini bekliyor. 20.30'da başlayacak maçların ardından, 2020/2021 sezonunun şampiyonu belli olacak.

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Son dakika | Süper Lig'de nefesler tutuldu! Şampiyon bugün belli olacak! İşte muhtemel ilk 11'ler
Üst üste aldığı 2 mağlubiyetle şampiyonluk yarışındaki avantajını kullanamayan Siyah Beyazlılar, son düzlüğe 2 averajlık farkla önde girerek İzmir'e tam kadro gitti. Beşiktaş, son sözünü söylemek için Göztepe deplasmanına çıkacak.
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Son dakika | Süper Lig'de nefesler tutuldu! Şampiyon bugün belli olacak! İşte muhtemel ilk 11'ler

MUHTEMEL İLK 11

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımını; Ersin, Rosier-Welinton-Vida-N'Sakala, Souza, Ghezzal-Atiba-Necip-N'Koudou, Larin 11'i ile sahaya sürmesi bekleniyor.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç saat20.30'da beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.