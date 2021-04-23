HaberlerGaleriSon dakika | Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor! Soluğu o ismin yanında aldılar
Son dakika | Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor! Soluğu o ismin yanında aldılar
Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılı takımın yöneticileri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'dan önemli bir hamle geldi. İkili, Galatasaray'daki başkanlık yarışı için soluğu o ismin yanında aldı. İşte Galatasaray'da Mayıs ayında yapılacak kongre öncesi flaş haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 10:30Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 10:39