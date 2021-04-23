23 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika | Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor! Soluğu o ismin yanında aldılar

Son dakika | Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor! Soluğu o ismin yanında aldılar

Son dakika Galatasaray haberleri... Sarı kırmızılı takımın yöneticileri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'dan önemli bir hamle geldi. İkili, Galatasaray'daki başkanlık yarışı için soluğu o ismin yanında aldı. İşte Galatasaray'da Mayıs ayında yapılacak kongre öncesi flaş haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 10:39
  • 1
  • 7
Son dakika | Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor! Soluğu o ismin yanında aldılar
Galatasaray Kulübü'nde Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Son bomba; Başkan Mustafa Cengiz’in iki sağ kolu Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay’dan geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Son dakika | Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor! Soluğu o ismin yanında aldılar

Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, Başkan Mustafa Cengiz tarafından sürekli eleştirilen ismin kapısını çaldı. Milliyet'in haberine göre; İkili, "Gel başkan ol" çağrısında bulundu.

  • 3
  • 7
Son dakika | Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor! Soluğu o ismin yanında aldılar

2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, geçtiğimiz günlerde bir araya geldikleri Özbek'e, "Kulüp çok zor durumda. Sadece haziran ayında ödenmesi gereken 300 milyon lira var. Bu parayı ancak siz verebilirsiniz.

  • 4
  • 7
Son dakika | Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor! Soluğu o ismin yanında aldılar

Galatasaray'ın kurtuluşu sizde. Gel başkan ol. Sizin oluşturacağınız bir yönetimde de yer alalım" teklifinde bulundu.

  • 5
  • 7
Son dakika | Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor! Soluğu o ismin yanında aldılar

Eski Başkan Dursun Özbek'in ise "Bunu şu ortamda kabul etmem, Galatasaray'ın örf ve adetlerine yakışmaz. Abdurrahim çok istekliysen sen aday olabilirsin" yanıtını verdiği öğrenildi.