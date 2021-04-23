Son dakika | Galatasaray'da başkanlık yarışı kızışıyor! Soluğu o ismin yanında aldılar

2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, geçtiğimiz günlerde bir araya geldikleri Özbek'e, "Kulüp çok zor durumda. Sadece haziran ayında ödenmesi gereken 300 milyon lira var. Bu parayı ancak siz verebilirsiniz.