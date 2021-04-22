Son dakika | Galatasaray'da 8 ismin bileti kesildi! Yaprak dökümü başlıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Şampiyonluk yolunda lider Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin gerisinde olan Galatasaray, sahasında konuk ettiği Trabzonspor derbisinde 1 puanı son anda kurtardı.Sarı Kırmızılı takımda Trabzonspor beraberliği sonrası teknik direktör Fatih Terim bazı oyuncuların biletini kesti. Galatasaray'da sezonun bitmesiyle birlikte ayrılıklar yaşanacak.