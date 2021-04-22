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Son dakika | Galatasaray'da 8 ismin bileti kesildi! Yaprak dökümü başlıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Şampiyonluk yolunda lider Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin gerisinde olan Galatasaray, sahasında konuk ettiği Trabzonspor derbisinde 1 puanı son anda kurtardı.Sarı Kırmızılı takımda Trabzonspor beraberliği sonrası teknik direktör Fatih Terim bazı oyuncuların biletini kesti. Galatasaray'da sezonun bitmesiyle birlikte ayrılıklar yaşanacak.

Giriş Tarihi: 22.04.2021 10:01
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Son dakika | Galatasaray'da 8 ismin bileti kesildi! Yaprak dökümü başlıyor


Galatasaray'da beklenen ayrılık rüzgarı başlıyor! Trabzonspor beraberliği Sarı Kırmızılı camiada moralleri alt üst ederken teknik direktör Fatih Terim'in sezon sonu birçok oyuncuyla yollarını ayırmayı planladığı belirtildi. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmesinin detayları...

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Son dakika | Galatasaray'da 8 ismin bileti kesildi! Yaprak dökümü başlıyor
Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimiyle Sarı Kırmızılı camiada farklı bir yönetimin koltuğu devralması muhtemel görünüyor. Gelecek yönetimlerin teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmesi bekleniyor.
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Son dakika | Galatasaray'da 8 ismin bileti kesildi! Yaprak dökümü başlıyor
Gelecek sezon mutlaka şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da birçok oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor. Fatih Terim'in yeni bir kadro ile yola çıkması belirtiliyor. İşte Galatasaray'da sezon sonu veda edilmesi planlanan oyuncular...
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Son dakika | Galatasaray'da 8 ismin bileti kesildi! Yaprak dökümü başlıyor
Luyindama, Galatasaray'a büyük beklentilerle transfer edildi. İlk sezonunda Marcao ile inanılmaz bir ikili olan Luyindama geçtiğimiz sezon milli takımda yaşadığı sakatlık probleminin ardından bir türlü eski günlerine dönemedi.
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Son dakika | Galatasaray'da 8 ismin bileti kesildi! Yaprak dökümü başlıyor
Bu sezon yine kritik haftalarda görev yapan Demokratig Kongolu futbolcu için sakatlık öncesi Premier Lig ekipleri pusudaydı. Ancak yaşadığı ağır sakatlığın izlerini atlatamayan Luyindama için Galatasaray'daki macerası bitmek üzere. Galatasaray, 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapılması halinde Luyindama'nın transferine izin verecek.