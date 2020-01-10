10 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Terim'in istediği stoper

Bu sezon Luyindama ve Marcao ikilisinden memnun kalmayan Fatih Terim, devre arası kurmaylarına ve yönetime stoper konusunda kesin talimat verdi. Tecrübeli hocanın isteği üzerine stoper arayışlarına başlayan sarı kırmızılı yönetimin listesinde, birbirinden önemli yıldızlar bulunuyor. Fatih Terim uzun süredir takip ettiği ünlü stoperin, takıma kazandırılmasını istedi. İşte Galatasaray'daki önemli gelişmenin perde arkası...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 10:18
  • 1
  • 20
Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Terim'in istediği stoper

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de beklenileni veremedi.

  • 2
  • 20
Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Terim'in istediği stoper

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

  • 3
  • 20
Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Terim'in istediği stoper

Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

  • 4
  • 20
Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Terim'in istediği stoper

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

  • 5
  • 20
Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Terim'in istediği stoper

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.