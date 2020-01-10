Son dakika Galatasaray haberleri | İşte Terim'in istediği stoper

Bu sezon Luyindama ve Marcao ikilisinden memnun kalmayan Fatih Terim, devre arası kurmaylarına ve yönetime stoper konusunda kesin talimat verdi. Tecrübeli hocanın isteği üzerine stoper arayışlarına başlayan sarı kırmızılı yönetimin listesinde, birbirinden önemli yıldızlar bulunuyor. Fatih Terim uzun süredir takip ettiği ünlü stoperin, takıma kazandırılmasını istedi. İşte Galatasaray'daki önemli gelişmenin perde arkası...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 10:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





