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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe sol bek transferini bitiriyor
Devre arası transfer döneminde henüz beklenen transferleri yapamayan Fenerbahçe yönetimi, taraftarlarının yüzünü ünlü sol beki takıma kazandırarak güldürecek. Bitme noktasına gelen transferin kısa bir zaman içinde açıklanması bekleniyor. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 10.01.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 10:42
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