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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe sol bek transferini bitiriyor

Devre arası transfer döneminde henüz beklenen transferleri yapamayan Fenerbahçe yönetimi, taraftarlarının yüzünü ünlü sol beki takıma kazandırarak güldürecek. Bitme noktasına gelen transferin kısa bir zaman içinde açıklanması bekleniyor. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 10:42
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe sol bek transferini bitiriyor

Transferde önceliği savunma bölgesine veren Fenerbahçe'de somut gelişmeler yaşanmaya başladı. Stoper bölgesini Simon Falette'yle güçlendiren sarı-lacivertliler sol bek transferinde de mutlu sona artık çok yaklaştı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe sol bek transferini bitiriyor
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısında defans hattından kaynaklanan bireysel hatalar nedeniyle kalesinde birçok gol görmüştü.
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe sol bek transferini bitiriyor
Savunma hattında istikrarı bir türlü oturtamayan Fenerbahçe'de yenilen basit goller beklenmedik puan kayıplarını beraberinde getirdi.
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe sol bek transferini bitiriyor
Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertliler topladığı 31 puanla 4. sırada yer aldı.
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe sol bek transferini bitiriyor
Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de gözler tamamen ara transfer döneminde yapılacak olan takviyelere çevrilmişti.