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Kara Kartal şampiyonluk kupasını böyle kaldırdı! Birbirinden renkli fotoğraflar

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışından zafer çıkaran Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı da alarak sezonu iki kupayla kapattı. Çifte kupalı Kartal, Vodafone Park'ta şampiyonluğun sevincini yaşadı ve kupayı kaldırdı. İşte şampiyonluk kutlamasından birbirinden renkli fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 23:07 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 23:08
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Kara Kartal şampiyonluk kupasını böyle kaldırdı! Birbirinden renkli fotoğraflar

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'yi geride bırakarak 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupayla tamamladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kara Kartal şampiyonluk kupasını böyle kaldırdı! Birbirinden renkli fotoğraflar

Çifte kupayı müzesine götüren Kartal, Vodafone Park'ta şampiyonluğunu kutladı ve kupasını kaldırdı.

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Kara Kartal şampiyonluk kupasını böyle kaldırdı! Birbirinden renkli fotoğraflar

İşte Kara Kartal'ın zafer gecesinden fotoğraflar...

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Kara Kartal şampiyonluk kupasını böyle kaldırdı! Birbirinden renkli fotoğraflar
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Kara Kartal şampiyonluk kupasını böyle kaldırdı! Birbirinden renkli fotoğraflar