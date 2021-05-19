Kara Kartal şampiyonluk kupasını böyle kaldırdı! Birbirinden renkli fotoğraflar

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe ile girdiği şampiyonluk yarışından zafer çıkaran Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı da alarak sezonu iki kupayla kapattı. Çifte kupalı Kartal, Vodafone Park'ta şampiyonluğun sevincini yaşadı ve kupayı kaldırdı. İşte şampiyonluk kutlamasından birbirinden renkli fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 19.05.2021 23:07 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 23:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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