Son dakika Fenerbahçe transferleri! Kanarya büyük bombaları patlatıyor

Başkan Ali Koç ve Ersun Yanal zirvesinde yıldız transferlerin isimleri belirlendi. Başkan Koç'un 'Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz' sözünden sonra Fenerbahçe'nin UEFA ile yaptığı anlaşmayı bir kenara koyacağı gelen haberler arasında. Yıldız transferlerini yaparak takımı toplamayı düşünen yönetim büyük bombaları patlatıyor. Ersun Yanal'ın yönetime verdiği transfer listesi basına sızdı. Listede birçok ünlü yıldızın olduğu transfer taarruzu yakında başlıyor. Taraftarların merakla beklediği ünlü oyuncular Sarı Lacivertli takıma gelmeye sıcak bakıyor. Kariyerlerinde sayısız kupa kaldırmış ünlü futbolcular Fenerbahçe'yi yakından takip ediyor. İşte Fenerbahçe'nin devre arasında ortalığı ayağa kaldıracağı ünlü yıldızlar ve transferlerin perde arkası...