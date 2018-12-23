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Son dakika Fenerbahçe transferleri! Kanarya büyük bombaları patlatıyor

Başkan Ali Koç ve Ersun Yanal zirvesinde yıldız transferlerin isimleri belirlendi.

Giriş Tarihi: 23.12.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 10:20
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Son dakika Fenerbahçe transferleri! Kanarya büyük bombaları patlatıyor

Başkan Koç'un "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz" sözünden sonra Fenerbahçe'nin UEFA ile yaptığı anlaşmayı bir kenara koyacağı gelen haberler arasında.

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Son dakika Fenerbahçe transferleri! Kanarya büyük bombaları patlatıyor

Yıldız transferlerini yaparak takımı toplamayı düşünen yönetim büyük bombaları patlatıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transferleri! Kanarya büyük bombaları patlatıyor

Ersun Yanal'ın yönetime verdiği transfer listesi basına sızdı.

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Son dakika Fenerbahçe transferleri! Kanarya büyük bombaları patlatıyor

Listede birçok ünlü yıldızın olduğu transfer taarruzu yakında başlıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transferleri! Kanarya büyük bombaları patlatıyor

Taraftarların merakla beklediği ünlü oyuncular Sarı Lacivertli takıma gelmeye sıcak bakıyor.