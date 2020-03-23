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Corona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim kaç yaşında?
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını spor camiasını da sıçradı. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim sosyal medya adresinden koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Tecrübeli teknik direktörün açıklamasının ardından vatandaşlar Fatih Terim kaç yaşında? sorusuna yanıt aradı.
Giriş Tarihi: 23.03.2020 22:34 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 22:36
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