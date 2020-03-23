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Corona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim kaç yaşında?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını spor camiasını da sıçradı. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim sosyal medya adresinden koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Tecrübeli teknik direktörün açıklamasının ardından vatandaşlar Fatih Terim kaç yaşında? sorusuna yanıt aradı.

Giriş Tarihi: 23.03.2020 22:34 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 22:36
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Corona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim kaç yaşında?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgını spor camiasını da sıçradı. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim sosyal medya adresinden koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Tecrübeli teknik direktörün açıklamasının ardından vatandaşlar Fatih Terim kaç yaşında? sorusuna yanıt aradı. İşte başta Fatih Terim ve birçok ünlü ismin merak edilen yaşları...

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Corona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim kaç yaşında?

Fatih Terim - 4 Eylül 1953

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Corona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim kaç yaşında?

CÜNEYT ARKIN

7 EYLÜL 1937

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Corona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim kaç yaşında?

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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Corona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim kaç yaşında?

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 ARALIK 1947