Fatih Terim'i duyurdular! İngiltere Premier Lig ekibiyle...

Galatasaray'da Fatih Terim bilmecesi sürüyor. Sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona eren 'imparator' lakaplı tecrübeli teknik adamın sarı kırmızılılardaki kaderi 19 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçim sonuçlarına bağlı... Mevcut Başkan Mustafa Cengiz daha önce ben görevde olduğum sürece Terim'in özür dilememesi durumunda kendisiyle çalışmayacaklarını duyurmuştu.

Terim ile ilgili yaşanan son gelişme ise gündeme bomba gibi düştü.