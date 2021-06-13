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Fatih Terim'i duyurdular! İngiltere Premier Lig ekibiyle...
Galatasaray'da Burak Elmas, Yiğit Şardan, Metin Öztürk, İbrahim Özdemir ve Eşref Hamamcıoğlu adaylığını açıkladı. Aslan'da Fatih Terim'le yola devam edilip edilmeyeceği konusu 19 Haziran'da yapılacak seçimden sonra netlik kazanacak. Öte yandan Galatasaray ile sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona eren Fatih Terim için flaş bir iddia ortaya atıldı. Terim, İngiltere Premier Lig ekibiyle anlaşmak üzere görüşeceğiz iddia edildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 13.06.2021 23:37 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 23:50
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