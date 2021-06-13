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Fatih Terim'i duyurdular! İngiltere Premier Lig ekibiyle...

Galatasaray'da Burak Elmas, Yiğit Şardan, Metin Öztürk, İbrahim Özdemir ve Eşref Hamamcıoğlu adaylığını açıkladı. Aslan'da Fatih Terim'le yola devam edilip edilmeyeceği konusu 19 Haziran'da yapılacak seçimden sonra netlik kazanacak. Öte yandan Galatasaray ile sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona eren Fatih Terim için flaş bir iddia ortaya atıldı. Terim, İngiltere Premier Lig ekibiyle anlaşmak üzere görüşeceğiz iddia edildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 13.06.2021 23:37 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 23:50
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Fatih Terim'i duyurdular! İngiltere Premier Lig ekibiyle...

Galatasaray'da Fatih Terim bilmecesi sürüyor. Sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona eren 'imparator' lakaplı tecrübeli teknik adamın sarı kırmızılılardaki kaderi 19 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçim sonuçlarına bağlı... Mevcut Başkan Mustafa Cengiz daha önce ben görevde olduğum sürece Terim'in özür dilememesi durumunda kendisiyle çalışmayacaklarını duyurmuştu.

Terim ile ilgili yaşanan son gelişme ise gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fatih Terim'i duyurdular! İngiltere Premier Lig ekibiyle...

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Galatasaray bir yandan seçim heyecanına girerken bir yandan yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Devler Ligi'nde ön eleme oynayacak Aslan sezonu erken açacak. Terim'in sözleşmesi biterken takımı Selçuk İnan'ın hazırlayacağı açıklandı.

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Fatih Terim'i duyurdular! İngiltere Premier Lig ekibiyle...

DEVLER LİGİ ELEME MAÇI
Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi müsabakasına 20 veya 21 Temmuz günü UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda çıkacak. Hollanda'dan PSV Eindhoven, İskoçya'dan Celtic veya Çekya'dan Sparta Prag takımlarından biriyle eşleşecek olan Galatasaray'ın rakibi, 16 Haziran Çarşamba günü UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirecek kura çekiminin ardından belli olacak.

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Fatih Terim'i duyurdular! İngiltere Premier Lig ekibiyle...

TERİM BELİRSİZLİĞİ
Galatasaray'da Burak Elmas, Yiğit Şardan, Metin Öztürk, İbrahim Özdemir ve Eşref Hamamcıoğlu adaylığını açıkladı. Aslan'da Fatih Terim'le yola devam edilip edilmeyeceği konusu seçimden sonra netlik kazanacak.

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Fatih Terim'i duyurdular! İngiltere Premier Lig ekibiyle...

EVERTON'IN LİSTESİNDE
Fatih Terim ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Carlo Ancelotti'yi Real Madrid'e uğurlayan Everton'ın hoca arayışları devam ederken Fatih Terim'in de adaylar arasında olduğu ifade edildi.