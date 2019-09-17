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Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?

Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş gruptaki ilk maçında Slovakya deplasmanında 3 puan arayacak. Slovakya'nın köklü kulüplerinden Slovan Bratislava ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hedef galibiyet. Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman sorusuna siyah beyazlı futbol severler yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm merak edilen detaylar!

Giriş Tarihi: 17.09.2019 22:01 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 22:02
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Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?

Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi macerası başlıyor. Siyah beyazlı ekip S.Bratislava deplasmanında galibiyet arayacak. Peki, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda? Maçı izlemek isteyen futbol severler Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Slovakya futbolunun ünlü kulüplerinden Slovan Bratislava liginde ikinci konumda bulunuyor. İşte, Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman sorusunun yanıtı!

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Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?

SLOVAN BRATISLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bulunan Tehelne Pole Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu karşılaşması 19 Eylül Perşembe günü TSİ ile saat 22:00'de başlayacak. Mücadelede Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Aron Harsing yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Juri Frischer olacak.

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Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?

SLOVAN BRATISLAVA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sonucu merakla beklenen karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınla izlenebilecek.

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Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?

SLOVAN BRATISLAVA'DA SON DURUM

Slovakya 1.Ligi'nde mücadele eden S.Bratislava, ligde 8 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile topladığı 19 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Slovan Bratislava, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Kosova'nın Feronikeli, İrlanda'nın Dundalk ve Yunanistan'ın PAOK ekiplerini eleyerek gruplara katılmaya hak kazanmıştı.

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Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM

Lige istediği başlangıcı yapamayan siyah beyazlı ekip ise 4 maçta topladığı 4 puanla Süper Lig'in 13. sırasında bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş'ın gruptaki diğer rakipleri İngiltere'den Wolverhampton ve Portekiz'den Braga olacak.