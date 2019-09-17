Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?

Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Slovan Bratislava Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş gruptaki ilk maçında Slovakya deplasmanında 3 puan arayacak. Slovakya'nın köklü kulüplerinden Slovan Bratislava ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hedef galibiyet. Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman sorusuna siyah beyazlı futbol severler yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm merak edilen detaylar!