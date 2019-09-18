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PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?

Galatasaray'ın gruptaki iki dev rakibi PSG ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Futbol severler PSG Real Madrid maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak? Kadrosu yıldızlarla dolu iki güçlü takımın mücadelesi nefes kesecek. PSG'de Neymar ve Mbappe'nin forma giymesi beklenmiyor. İşte, PSG Real Madrid maçı hangi kanalda saat kaçta sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 18.09.2019 02:05 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 02:05
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PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?

PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında iki dev takım PSG ile Real Madrid karşılaşacak. Peki, PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak? Çekişmeli geçmesi beklenen mücadele temsilcimiz Galatasaray açısından da ayrı bir önem taşıyor. Galatasaray'ın grubunda yer alan iki takımın mücadelesinin sonucu merakla bekleniyor. PSG Real Madrid maçı hangi kanalda sorusuna futbol severler yanıt arıyor.

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PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?

PSG - Real Madrid muhtemel 11'ler:

PSG: Navas, Meunier, Kimbempe, Silva, Bernat, Verratti, Marquinhos, Gueye, Sarabia, Di Maria, Icardi

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Varane, Marcelo, Rodriguez, Casemiro, Kroos, Hazard, Bale, Benzema

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PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?

EN BAŞARILI TAKIM REAL MADRID

Geçen sezon Liverpool'un, Tottenham'ı yenerek şampiyon olduğu Devler Ligi'nin en başarılı takımı İspanyol devi Real Madrid. Real, 13 kezle UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olma unvanını sürdürüyor.

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PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?

İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

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PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrılarak kupaya uzanamadı.