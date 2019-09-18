PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?

PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında iki dev takım PSG ile Real Madrid karşılaşacak. Peki, PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak? Çekişmeli geçmesi beklenen mücadele temsilcimiz Galatasaray açısından da ayrı bir önem taşıyor. Galatasaray'ın grubunda yer alan iki takımın mücadelesinin sonucu merakla bekleniyor. PSG Real Madrid maçı hangi kanalda sorusuna futbol severler yanıt arıyor.