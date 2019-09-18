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PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?
Galatasaray'ın gruptaki iki dev rakibi PSG ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Futbol severler PSG Real Madrid maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak? Kadrosu yıldızlarla dolu iki güçlü takımın mücadelesi nefes kesecek. PSG'de Neymar ve Mbappe'nin forma giymesi beklenmiyor. İşte, PSG Real Madrid maçı hangi kanalda saat kaçta sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 18.09.2019 02:05 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 02:05
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