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Haberler Galeri Sergen Yalçın'dan 7-0'lık maç sonrası flaş açıklamalar: Skor fantastik oldu

Sergen Yalçın'dan 7-0'lık maç sonrası flaş açıklamalar: Skor fantastik oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 7-0 kazandıkları Hatayspor maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Ligin flaş takımlarından bir tanesi. Skor biraz fantastik oldu. Çok beklenen bir skor değildi. Bizim için de öyleydi. Erken goller, oyunu erken bitirdi." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 01.05.2021 23:59 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 00:04
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Sergen Yalçın'dan 7-0'lık maç sonrası flaş açıklamalar: Skor fantastik oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda büyük bir adım atan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Sergen Yalçın'dan 7-0'lık maç sonrası flaş açıklamalar: Skor fantastik oldu

Kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Özellikle bugün için alınacak 3 puandan çok daha fazla şeyler ifade ediyor. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Ligin flaş takımlarından bir tanesi. Skor biraz fantastik oldu. Çok beklenen bir skor değildi. Bizim için de öyleydi. Erken goller, oyunu erken bitirdi.

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Sergen Yalçın'dan 7-0'lık maç sonrası flaş açıklamalar: Skor fantastik oldu

"EŞİT ŞARTLARDA OYNAYACAĞIZ"

Oyuncularımın oyun oynama arzusu, kazanma arzuları, bulunduğumuz pozisyonları anlamaları en önemli etkendi. Önemli bir galibyet aldık. Öteki hafta eşit şartlarda oynayacağız. Bu da bizim için avantaj. Çünkü eşit şartlarda değiliz. İnşallah kalan maçları kazanap mutlu sona ulaşacağız" dedi.

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Sergen Yalçın'dan 7-0'lık maç sonrası flaş açıklamalar: Skor fantastik oldu

YALÇIN 'CUMARTESİ NE OLACAK GÖRECEĞİZ' DEMİŞTİ! REKOR KIRDI...

3 maçta 5 puanlık avantajları olduğunu kaydeden Yalçın, "4 puan yetiyor. İnşallah 3 maçta 4 puanı alırız. Gökhan gelecek. Belki haftaya Aboubakar da gelir. Öteki iki üç oyuncu dışarıda kalacak ama sonraki maçları kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Artık yarışmacı takım olarak buraya geldik. Kupa maçımız da var. İnşallah bunların hepsini sonuçlandırmak istiyoruz" diyerek umutlu konuştu.

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Sergen Yalçın'dan 7-0'lık maç sonrası flaş açıklamalar: Skor fantastik oldu

İlk yarıda sakatlanarak oyun dışı kalan N'Koudo'nun durumunun çekilecek MR sonrası belli olacağını kaydeden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bazen burada söylediğim şeyler yanlış anlaşılabiliyor. Bazen içimizdekini tutamıyoruz. Sonuçta biz de insanız. Çok zor bir iş yapıyoruz.