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Sergen Yalçın'dan 7-0'lık maç sonrası flaş açıklamalar: Skor fantastik oldu
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 7-0 kazandıkları Hatayspor maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Ligin flaş takımlarından bir tanesi. Skor biraz fantastik oldu. Çok beklenen bir skor değildi. Bizim için de öyleydi. Erken goller, oyunu erken bitirdi." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 01.05.2021 23:59 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 00:04
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