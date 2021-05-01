Sergen Yalçın'dan 7-0'lık maç sonrası flaş açıklamalar: Skor fantastik oldu

Kazanmanın çok önemli olduğunu söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Özellikle bugün için alınacak 3 puandan çok daha fazla şeyler ifade ediyor. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Ligin flaş takımlarından bir tanesi. Skor biraz fantastik oldu. Çok beklenen bir skor değildi. Bizim için de öyleydi. Erken goller, oyunu erken bitirdi.