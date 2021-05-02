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Inter şampiyon oldu! İtalya'da Covid-19 unutuldu

İtalya'da Serie A'nın bitimine 4 hafta kala 82 puanlı Inter'in, şampiyonluğunu ilan etmesi ile binlerce taraftar sokaklara döküldü. Inter taraftarları, maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak şampiyonluk kutlaması yaptı.

İHA
Giriş Tarihi: 02.05.2021 22:40 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 22:51
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Inter şampiyon oldu! İtalya'da Covid-19 unutuldu

İtalya'da Serie A'nın bitimine 4 hafta kala 82 puanlı Inter, 19'uncu şampiyonluğunu ilan etti.

Juventus'un 9 yıllık ambargosuna son veren Inter'in ardından taraftarlar kutlama için sokaklara döküldü.

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Inter şampiyon oldu! İtalya'da Covid-19 unutuldu

Milano'nun Duomo Meydanı'nda toplanan binlerce Inter taraftarı, maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak şampiyonluğu kutladı. Taraftarların Covid-19 tedbirlerine uymadığını gören kulüp, resmi sosyal medya hesabı üzerinden uyarı mesajı yayınlayarak, taraftarları sevinçlerini sorumlu bir şekilde göstermeye davet etti.

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Inter şampiyon oldu! İtalya'da Covid-19 unutuldu

11 yıl aradan sonra Serie A'da zafer ilan eden Inter, Torino ekibi Juventus'un 9 yıllık serisini de son vermiş oldu. Inter şampiyonluk kupalarını 19'a çıkararak ezeli rakipi AC Milan'ın önüne geçti.

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Inter şampiyon oldu! İtalya'da Covid-19 unutuldu

Son 9 yılın şampiyonu Juventus'un ise 36 şampiyonluğu bulunuyor.

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Inter şampiyon oldu! İtalya'da Covid-19 unutuldu

İtalya'da korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 4 milyon 44 bin 762'ye, toplam can kaybı ise 121 bin 177'ye yükseldiği.

İtalya'da bugün 23 Ekim'den bu yana en düşük günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçmişti.