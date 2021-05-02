Inter şampiyon oldu! İtalya'da Covid-19 unutuldu

İtalya'da Serie A'nın bitimine 4 hafta kala 82 puanlı Inter'in, şampiyonluğunu ilan etmesi ile binlerce taraftar sokaklara döküldü. Inter taraftarları, maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak şampiyonluk kutlaması yaptı.

İHA Giriş Tarihi: 02.05.2021 22:40 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 22:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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