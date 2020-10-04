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Haberler Galeri Sergen Yalçın yenilen gol sonrası kulübede çılgına döndü! Yeni transferlerin performansı sosyal medyayı salladı

Sergen Yalçın yenilen gol sonrası kulübede çılgına döndü! Yeni transferlerin performansı sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynadığı maça teknik direktör Sergen Yalçın damga vurdu. Bogdan Stancu'nun 8. dakikada Beşiktaş ağlarına attığı gol sonrasında Yalçın oyuncularına uzun süre kızdı. Siyah beyazlı taraftarlar ise sosyal medyada oyuncuların büyük bir bölümünü eleştirirken, yeni transferlerden övgüyle bahsetti.

Giriş Tarihi: 04.10.2020 18:15 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 18:38
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Sergen Yalçın yenilen gol sonrası kulübede çılgına döndü! Yeni transferlerin performansı sosyal medyayı salladı

Süper Lig'de Beşiktaş ile Gençleribirliği'nin kozlarını paylaştığı mücadelede Sergen Yalçın ve yeni transferler olay oldu.

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Sergen Yalçın yenilen gol sonrası kulübede çılgına döndü! Yeni transferlerin performansı sosyal medyayı salladı

Bu sezon istediği sonuçları almakta güçlük çeken Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna göre Gençlerbirliği karşılaşmasında 6 değişiklik yaptı.

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Sergen Yalçın yenilen gol sonrası kulübede çılgına döndü! Yeni transferlerin performansı sosyal medyayı salladı

Konyaspor deplasmanında ilk 11'de görevlendirdiği Domagoj Vida, Bernard Mensah, Fabrice N'Sakala, Atakan Üner ve Güven Yalçın'ı kulübeye çeken Sergen Yalçın bu isimlerin yerlerine Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Vincent Aboubakar'a forma verdi

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Sergen Yalçın yenilen gol sonrası kulübede çılgına döndü! Yeni transferlerin performansı sosyal medyayı salladı

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na bırakan Sergen Yalçın, defans dörtlüsünde Necip Uysal, Welinton, Montero ve Rıdvan Yılmaz'la oluşturdu. Orta sahanın göbeğini Josef de Souza, Dorukhan Toköz ve Atiba Hutchinson'dan kuran siyah-beyazlı teknik adam kanat bölgelerinde Gökhan Töre ve Tyler Boyd'a forma verirken, ileri uçta Aboubakar'ı görevlendirdi.

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Sergen Yalçın yenilen gol sonrası kulübede çılgına döndü! Yeni transferlerin performansı sosyal medyayı salladı

Josef De Souza siyah beyazlı formayı ilk kez giydi.