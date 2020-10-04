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Sergen Yalçın yenilen gol sonrası kulübede çılgına döndü! Yeni transferlerin performansı sosyal medyayı salladı
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynadığı maça teknik direktör Sergen Yalçın damga vurdu. Bogdan Stancu'nun 8. dakikada Beşiktaş ağlarına attığı gol sonrasında Yalçın oyuncularına uzun süre kızdı. Siyah beyazlı taraftarlar ise sosyal medyada oyuncuların büyük bir bölümünü eleştirirken, yeni transferlerden övgüyle bahsetti.
Giriş Tarihi: 04.10.2020 18:15Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 18:38