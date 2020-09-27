ANA SAYFA
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işaret fişeği atıldı
Son dakika haberleri... Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinden Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadeleye saha dışından işaret fişeği atıldı. Maç kısa süreliğine durdu. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 27.09.2020 19:45 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 19:46
- 1
- 5
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işaret fişeği atıldı
- 2
- 5
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işaret fişeği atıldı
- 3
- 5
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işaret fişeği atıldı
- 4
- 5
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işaret fişeği atıldı
- 5
- 5
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işaret fişeği atıldı