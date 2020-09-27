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Haberler Galeri Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işaret fişeği atıldı

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işaret fişeği atıldı

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinden Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadeleye saha dışından işaret fişeği atıldı. Maç kısa süreliğine durdu. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 27.09.2020 19:45 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 19:46
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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işaret fişeği atıldı
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işaret fişeği atıldı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında dışarıdan sahaya işaret fişeği atıldı.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işaret fişeği atıldı
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işaret fişeği atıldı

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanırken, maçta ilginç bir olay yaşadı.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işaret fişeği atıldı
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işaret fişeği atıldı

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 7. dakikasında sarı-kırmızılıların hücum ettiği anda, dışarıdan sahaya işaret fişeği atıldı.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işaret fişeği atıldı
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işaret fişeği atıldı

Yeşil zemine düşen işaret fişeği daha sonra kimseye zarar vermeden sahanın kenarına çıkarıldı.

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Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işaret fişeği atıldı
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde sahaya işaret fişeği atıldı

Kaynak : İHA